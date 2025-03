Budżet Split Fiction prawie dwukrotnie wyższy od It Takes Two. Nowa przygoda od Hazelight zapowiada się ambitnie

Najnowsza gra studia Hazelight, Split Fiction, zadebiutuje już w tym tygodniu, oferując graczom kooperacyjną przygodę. Gracze będą eksplorować światy fantasy i science fiction, współpracując jako dwie pisarki – Mio i Zoe. Reżyser gry, Josef Fares, ujawnił, że czas rozgrywki wyniesie od 12 do 14 godzin, a zawartość poboczna może jeszcze wydłużyć ten czas.

W rozmowie z MinnMax Fares wspomniał także, że budżet Split Fiction jest „prawie dwukrotnie wyższy” niż budżet poprzedniej gry studia, It Takes Two. Na pytanie o powód tak wysokich kosztów, Fares zażartował: „Spójrz na tę grę, człowieku. Żartujesz sobie? Spójrz na tę grę!”

Przeżyj moc niewiarygodnych wrażeń, zanurzając się w różnorodnych światach Split Fiction – przełamującej granice kooperacyjnej grze przygodowej spod ręki twórców Gry Roku 2021, It Takes Two. Mio i Zoe to kompletnie różne pisarki – jedna tworzy science-fiction, druga uwielbia gatunek fantasy – niespodziewanie uwięzione we własnych opowiadaniach po tym, jak zostają podłączone do maszyny mającej wykraść ich twórcze pomysły. Żeby wyjść z potrzasku i zachować własne wspomnienia, będą musiały nauczyć się współpracy, posiąść najróżniejsze umiejętności i podołać osobliwym wyzwaniom, pisząc przy tym historię nietypowej przyjaźni zawieszonej między światami science-fiction i fantasy. – brzmi opis gry.