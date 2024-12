Nowa gra twórców It Takes Two z pierwszym zwiastunem. Poznaliśmy datę premiery Split Fiction

Jakiś czas temu informator Billbil-kun udostępnił nowe szczegóły o Split Fiction, czyli nadchodzącej produkcji autorstwa Hazelight Studios. Przecieki okazały się prawdziwe - firma właśnie podzieliła się pierwszym zwiastunem. W przeszłości zespół stworzył takie tytuły, jak A Way Out oraz It Takes Two.

Split Fiction - trailer na TGA 2024

Jak już wiedzieliśmy od dłuższego czasu, Split Fiction będzie grą kooperacyjną. Tym razem przeniesiemy się do świata w klimacie science-fiction oraz fantasy. Na nagraniu udostępnionym przez Hazelight możemy zobaczyć pierwsze ujęcia stworzone na silniku gry, która w wielu elementach może przypominać poprzednie projekty studia. W przeszłości twórcy stworzyli dobrze odebrane produkcje, więc z pewnością wiele osób wyczekuje na przedstawione na TGA dzieło.