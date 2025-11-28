Stranger Things wraca do Dead by Daylight. Oficjalnie potwierdzono drugi crossover

Dead by Daylight znów łączy siły ze Stranger Things.

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników Dead by Daylight. Twórcy z Behaviour Interactive oficjalnie potwierdzili nadejście kolejnego rozdziału DLC opartego na popularnym serialu Stranger Things. Fakt ten umieszcza uniwersum Stranger Things w elitarnym gronie; jest to jedyna marka, poza Resident Evil, która doczekała się drugiej pełnej współpracy z Dead by Daylight. Stranger Things ponownie w Dead by Daylight. Behaviour potwierdza powrót marki Oficjalna zapowiedź drugiego crossovera nastąpiła 27 listopada za pośrednictwem krótkiego, 20-sekundowego zwiastuna opublikowanego na oficjalnym koncie Dead by Daylight na platformie X. Czas ogłoszenia jest nieprzypadkowy, zbiegając się z premierą piątego, finałowego sezonu Stranger Things.

W centrum uwagi nowego rozdziału, który ma trafić do graczy w styczniu 2026 roku, znajdzie się Vecna, który najprawdopodobniej zostanie nowym grywalnym Zabójcą. Jeśli nadchodzący rozdział powtórzy format z 2019 roku, Vecnie mogą towarzyszyć dwaj nowi Ocalali. Najczęściej wymienianymi kandydatami są Joyce Byers i Jim Hopper. Możliwe jest również, że do gry zostanie dodana nowa mapa inspirowana Stranger Things.

Termin styczniowej premiery w 2026 roku oznacza, że dodatkowe szczegóły na temat nadchodzącego DLC mogą zostać ujawnione podczas gali The Game Awards 2025. Warto też przy okazji przypomnieć, że w lipcu miał miejsce crossover z The Walking Dead. Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Dead by Daylight zadebiutowało w 2016 roku. Produkcja jest dostępna na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

