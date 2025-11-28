Zaloguj się lub Zarejestruj

Stranger Things wraca do Dead by Daylight. Oficjalnie potwierdzono drugi crossover

Patrycja Pietrowska
2025/11/28 10:30
Dead by Daylight znów łączy siły ze Stranger Things.

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników Dead by Daylight. Twórcy z Behaviour Interactive oficjalnie potwierdzili nadejście kolejnego rozdziału DLC opartego na popularnym serialu Stranger Things. Fakt ten umieszcza uniwersum Stranger Things w elitarnym gronie; jest to jedyna marka, poza Resident Evil, która doczekała się drugiej pełnej współpracy z Dead by Daylight.

Dead by Daylight
Dead by Daylight

Stranger Things ponownie w Dead by Daylight. Behaviour potwierdza powrót marki

Oficjalna zapowiedź drugiego crossovera nastąpiła 27 listopada za pośrednictwem krótkiego, 20-sekundowego zwiastuna opublikowanego na oficjalnym koncie Dead by Daylight na platformie X. Czas ogłoszenia jest nieprzypadkowy, zbiegając się z premierą piątego, finałowego sezonu Stranger Things.

W centrum uwagi nowego rozdziału, który ma trafić do graczy w styczniu 2026 roku, znajdzie się Vecna, który najprawdopodobniej zostanie nowym grywalnym Zabójcą. Jeśli nadchodzący rozdział powtórzy format z 2019 roku, Vecnie mogą towarzyszyć dwaj nowi Ocalali. Najczęściej wymienianymi kandydatami są Joyce Byers i Jim Hopper. Możliwe jest również, że do gry zostanie dodana nowa mapa inspirowana Stranger Things.

Termin styczniowej premiery w 2026 roku oznacza, że dodatkowe szczegóły na temat nadchodzącego DLC mogą zostać ujawnione podczas gali The Game Awards 2025. Warto też przy okazji przypomnieć, że w lipcu miał miejsce crossover z The Walking Dead.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Dead by Daylight zadebiutowało w 2016 roku. Produkcja jest dostępna na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Źródło:https://gamerant.com/dead-by-daylight-announces-second-stranger-things-crossover/

Tagi:

News
Dead by Daylight
zombie
horror
Behaviour Interactive
gra wieloosobowa
survival
survival horror
kooperacja
cross-over
crossover
współpraca
Stranger Things
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

