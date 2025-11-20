The Mound: Omen of Cthulhu na zwiastunie z rozgrywką. Premiera już w przyszłym roku

Nadchodzi kolejny horror inspirowany twórczością H.P. Lovecrafta. Podczas Xbox Partner Preview zaprezentowano świeży materiał z gry The Mound: Omen of Cthulhu. Produkcja zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S latem 2026 roku. Nowy zwiastun potwierdza, że twórcy wykorzystają dodatkowy czas, aby dopracować swoją czteroosobową wizję grozy skupionej na przetrwaniu w kooperacji.

The Mound: Omen of Cthulhu – nowy gameplay z klimatycznej gry kooperacyjnej

W The Mound: Omen of Cthulhu gracze trafiają do tajemniczej dżungli, która nie tylko kryje potwory inspirowane mitologią Cthulhu. Największym zagrożeniem mają tu być halucynacje i manipulacje umysłem, powoli niszczące zaufanie między towarzyszami broni. Jeden zły krok może sprawić, że paranoja przejmie kontrolę nad drużyną.