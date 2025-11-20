Zaloguj się lub Zarejestruj

The Mound: Omen of Cthulhu na zwiastunie z rozgrywką. Premiera już w przyszłym roku

Radosław Krajewski
2025/11/20 20:09
Zapowiada się ciekawa propozycja dla fanów Lovecrafta.

Nadchodzi kolejny horror inspirowany twórczością H.P. Lovecrafta. Podczas Xbox Partner Preview zaprezentowano świeży materiał z gry The Mound: Omen of Cthulhu. Produkcja zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S latem 2026 roku. Nowy zwiastun potwierdza, że twórcy wykorzystają dodatkowy czas, aby dopracować swoją czteroosobową wizję grozy skupionej na przetrwaniu w kooperacji.

The Mound: Omen of Cthulhu

The Mound: Omen of Cthulhu – nowy gameplay z klimatycznej gry kooperacyjnej

W The Mound: Omen of Cthulhu gracze trafiają do tajemniczej dżungli, która nie tylko kryje potwory inspirowane mitologią Cthulhu. Największym zagrożeniem mają tu być halucynacje i manipulacje umysłem, powoli niszczące zaufanie między towarzyszami broni. Jeden zły krok może sprawić, że paranoja przejmie kontrolę nad drużyną.

Deweloperzy podkreślają również psychologiczny aspekt rozgrywki:

Tutaj siły nadprzyrodzone nie tylko polują na ciebie. One zniekształcają twoje postrzeganie każdej sytuacji, aby wytrącić cię z równowagi. W obliczu diabelskich stworzeń i niewyjaśnionych zjawisk granica między rzeczywistością a iluzją zaciera się. To sieje wątpliwości i paranoję w twojej grupie.

GramTV przedstawia:

Gracze otrzymają zestaw narzędzi i broni, lecz nie staną się dzięki nim potężni. Każda wyprawa w głąb Mound to ryzyko, a to co wydaje się prawdą, może okazać się kolejnym szeptem pradawnej istoty próbującej doprowadzić bohaterów do upadku.

Źródło:https://www.ign.com/articles/the-mound-omen-of-cthulhu-sets-co-op-horror-survival-for-summer-2026-with-fresh-gameplay-trailer

Tagi:

News
The Mound: Omen of Cthulhu
ACE Team
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
Xbox Partner Preview
gameplay
zwiastun
data premiery
rozgrywka
H.P. Lovecraft
horror
kooperacja
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

