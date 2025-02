Split Fiction zaoferuje „płynną przygodę” na PlayStation 5 i Xbox Series X i S

W jednej chwili będziecie oswajać urocze smoczątka, by już za moment wcielić się w parę cyberninja, uciekać przed przerażającymi trollami czy unikać latających samochodów ciskanych przez zrobotyzowanego parkingowego. Niedorzecznie, wciągająco, ale zawsze ramię w ramię. Zaproś kogoś do współpracy i razem przeskakujcie kłody rzucane pod nogi – informuje opis nowej gry twórców It Takes Two.