Wystarczy jedna kopia Split Fiction, by zagrać ze znajomym. Nowy zwiastun gry twórców It Takes Two

Coraz większymi krokami zbliża się premiera Split Fiction. Kooperacyjna gra od twórców It Takes Two pojawiła się też na pokazie State of Play z nowym zwiastunem. Tymczasem zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez EA, gracze mogą spodziewać się możliwości wspólnej zabawy ze znajomym w ramach jednej kopii gry.