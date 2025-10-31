Zaloguj się lub Zarejestruj

Triarchy to nowe kooperacyjne RPG akcji od Digital Confectioners. Gra zadebiutuje w 2026 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/31 13:50
Nowozelandzkie studio Digital Confectioners ogłosiło nowy projekt. Jest to gra Triarchy, czyli kooperacyjne RPG akcji dla maksymalnie trzech graczy.

W Triarchy gracze wyruszą w podróż po zalanym świecie, eksplorując wyspy, walcząc z potworami, rozwijając swoje zdolności i tworząc legendarne wyposażenie, aby stawić czoła potężnym bossom. Tytuł oferuje otwarty świat oraz tryb kooperacyjny dla maksymalnie trzech graczy, umożliwiając pełną swobodę eksploracji i wspólnej zabawy.

Rozgrywkę w Triarchy cechują swoboda żeglowania i eksploracja zatopionego świata, możliwość gry solo lub w kooperacji, a także opcja dołączania do świata znajomego w dowolnym momencie. Co więcej, każdy gracz może eksplorować świat niezależnie, bez jakichkolwiek ograniczeń i łączenia postaci. Cały zdobyty łup i postępy będą zapisywane na koncie gracza, z kolei poziom trudności będzie się dostosowywał do liczby aktualnie grających użytkowników. Każda wyspa kryje śmiercionośnych przeciwników, z którymi trzeba się zmierzyć w wielofazowych bitwach z unikalnymi mechanikami i pułapkami arenowymi. W grze pojawi się także tryb Wyzwania Bossów, który polega na ponownym starciu z ich trudniejszymi wariantami, ale w zamian za lepsze nagrody.

Triarchy stawia na precyzyjny system walki wręcz, oparty na wyczuciu, wytrzymałości i unikach. Co zaoferuje?

  • Drzewko talentów – gracz rozwinie umiejętności ofensywne i wspierające, dopasowując pod siebie styl gry
  • System poise i staminy – błędy w walce są karane, a celne parowania nagradzane
  • Ogromny arsenał broni – każda broń będzie posiadała własny styl i efekty
  • Dowolne łączenie broni – gracz stworzy własne kombinacje ataków i efektów uderzenia

Triarchy zaoferuje nie tylko kreator postaci i możliwość personalizowania wyglądu, ale także własny statek, który będzie częścią wszystkiego. Stanowi on mobilne centrum operacji, które również będzie można modyfikować w szerokim zakresie. Triarchy ma być grą dostosowaną zarówno do hardkorowych graczy, jak i tych, którzy preferują spokojniejszą zabawę.

Triarchy zapowiada się jako dynamiczne RPG akcji, łączące eksplorację, walkę i crafting w unikalnym, zalanym świecie. Premiera gry planowana jest na 2026 rok wyłącznie na PC. Grę można będzie nabyć za pośrednictwem platformy Steam. Zobaczcie zwiastun rozgrywki:

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/co-op-action-rpg-triarchy-announced-for-pc

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

