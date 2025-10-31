Triarchy to nowe kooperacyjne RPG akcji od Digital Confectioners. Gra zadebiutuje w 2026 roku

W Triarchy gracze wyruszą w podróż po zalanym świecie, eksplorując wyspy, walcząc z potworami, rozwijając swoje zdolności i tworząc legendarne wyposażenie, aby stawić czoła potężnym bossom. Tytuł oferuje otwarty świat oraz tryb kooperacyjny dla maksymalnie trzech graczy, umożliwiając pełną swobodę eksploracji i wspólnej zabawy.

Zapowiedziano nowe action RPG – Triarchy

Rozgrywkę w Triarchy cechują swoboda żeglowania i eksploracja zatopionego świata, możliwość gry solo lub w kooperacji, a także opcja dołączania do świata znajomego w dowolnym momencie. Co więcej, każdy gracz może eksplorować świat niezależnie, bez jakichkolwiek ograniczeń i łączenia postaci. Cały zdobyty łup i postępy będą zapisywane na koncie gracza, z kolei poziom trudności będzie się dostosowywał do liczby aktualnie grających użytkowników. Każda wyspa kryje śmiercionośnych przeciwników, z którymi trzeba się zmierzyć w wielofazowych bitwach z unikalnymi mechanikami i pułapkami arenowymi. W grze pojawi się także tryb Wyzwania Bossów, który polega na ponownym starciu z ich trudniejszymi wariantami, ale w zamian za lepsze nagrody.