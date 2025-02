Jak długie jest Split Fiction? Twórca It Takes Two odpowiada na pytania o nowej grze

Już za niedługo, a dokładnie 6 marca, odbędzie się premiera Split Fiction - kolejnego projektu twórców It Takes Two oraz A Way Out. Deweloperzy ujawniają kolejne informacje na temat projektu, w tym między innymi długość całego przejścia, o czym dowiedzieliśmy się w ostatnim wywiadzie. Przy okazji skomentowano również kwestię potencjalnego powrotu do pracy nad poprzednimi tytułami.

Split Fiction - nowe informacje o grze

Na kanale MinnMax na YouTube pojawił się film, w którym Josef Fares, dyrektor kreatywny Hazelight, odpowiedział na 127 pytań dotyczących Split Fiction. Jedną z najważniejszych poruszonych kwestii było długość produkcji. Dowiedzieliśmy się, że ukończenie głównego wątku powinno nam zająć od 12 do 14 godzin. Ten czas będzie oczywiście się wahał w zależności od pobocznych zadań, jakie zdecydujemy się wykonać. Deweloper dodał, że warto poświęcić czas na sprawdzenie dodatkowej zawartości. W takim przypadku, jeżeli porównamy tytuł do It Takes Two powinniśmy spędzić około 16/17 godzin.