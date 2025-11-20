Reanimal ma datę premiery. Fani serii Little Nightmares mogą już zacierać ręce

Wiemy, kiedy zadebiutuje nowa produkcja Tarsier Studios.
W zeszłym miesiącu graczom PC udostępniono wersję demonstracyjną Reanimal. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy informację, która na pewno zainteresuje wszystkich osób, które czekają na wspomnianą produkcję. W końcu ujawniono dokładną datę premiery nowej gry twórców dwóch pierwszych części serii Little Nightmares.
Tarsier Studios ujawniło datę premiery Reanimal
Zgodnie z przekazanymi informacjami Reanimal zadebiutuje na rynku 13 lutego 2026 roku. Wraz z datą premiery udostępniono również wersję demo wspomnianej produkcji na konsolach Sony i PlayStation. Posiadacze wspomnianych platform, a także użytkownicy komputerów osobistych mogą już także składać zamówienia przedpremierowe.
Twórcy Little Nightmares i Little Nightmares II powracają, by zabrać was w jeszcze bardziej przerażającą podróż. W tej grze kooperacyjnej z gatunku przygodowego horroru zagracie jako brat i siostra, którzy muszą przejść przez piekło, by uratować zaginionych przyjaciół. Eksplorując otoczenie pieszo i łódką, wykorzystajcie swoją inteligencję i współpracujcie, aby przeżyć i uciec z piekielnej wyspy oraz od prześladującej was mrocznej tajemnicy – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec przypomnijmy, że Reanimal zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam nadchodząca produkcja Tarsier Studios będzie dostępna w pełnej polskiej wersji językowej.
