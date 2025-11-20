Reanimal ma datę premiery. Fani serii Little Nightmares mogą już zacierać ręce

W zeszłym miesiącu graczom PC udostępniono wersję demonstracyjną Reanimal. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy informację, która na pewno zainteresuje wszystkich osób, które czekają na wspomnianą produkcję. W końcu ujawniono dokładną datę premiery nowej gry twórców dwóch pierwszych części serii Little Nightmares.

Tarsier Studios ujawniło datę premiery Reanimal

Zgodnie z przekazanymi informacjami Reanimal zadebiutuje na rynku 13 lutego 2026 roku. Wraz z datą premiery udostępniono również wersję demo wspomnianej produkcji na konsolach Sony i PlayStation. Posiadacze wspomnianych platform, a także użytkownicy komputerów osobistych mogą już także składać zamówienia przedpremierowe.