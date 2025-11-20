Zaloguj się lub Zarejestruj

Reanimal ma datę premiery. Fani serii Little Nightmares mogą już zacierać ręce

Mikołaj Ciesielski
2025/11/20 17:30
Wiemy, kiedy zadebiutuje nowa produkcja Tarsier Studios.

W zeszłym miesiącu graczom PC udostępniono wersję demonstracyjną Reanimal. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy informację, która na pewno zainteresuje wszystkich osób, które czekają na wspomnianą produkcję. W końcu ujawniono dokładną datę premiery nowej gry twórców dwóch pierwszych części serii Little Nightmares.

Reanimal
Reanimal

Tarsier Studios ujawniło datę premiery Reanimal

Zgodnie z przekazanymi informacjami Reanimal zadebiutuje na rynku 13 lutego 2026 roku. Wraz z datą premiery udostępniono również wersję demo wspomnianej produkcji na konsolach Sony i PlayStation. Posiadacze wspomnianych platform, a także użytkownicy komputerów osobistych mogą już także składać zamówienia przedpremierowe.

Twórcy Little Nightmares i Little Nightmares II powracają, by zabrać was w jeszcze bardziej przerażającą podróż. W tej grze kooperacyjnej z gatunku przygodowego horroru zagracie jako brat i siostra, którzy muszą przejść przez piekło, by uratować zaginionych przyjaciół. Eksplorując otoczenie pieszo i łódką, wykorzystajcie swoją inteligencję i współpracujcie, aby przeżyć i uciec z piekielnej wyspy oraz od prześladującej was mrocznej tajemnicy – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Reanimal zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam nadchodząca produkcja Tarsier Studios będzie dostępna w pełnej polskiej wersji językowej.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/11/reanimal-launches-february-13-2026

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

