Borderlands 4 nie spełniło oczekiwań sprzedażowych. Take-Two komentuje wyniki

Take-Two Interactive przechodzi ostatnio przez trudny okres, stawiając czoła narastającym wyzwaniom. Już samo ogłoszenie kolejnego przesunięcia premiery długo wyczekiwanego tytułu Grand Theft Auto 6 wywołało reperkusje na rynku, skutkując natychmiastowym, dziesięcioprocentowym spadkiem wartości akcji firmy. Do tych wszystkich kłopotów dołączyła teraz informacja dotycząca wyników gry Borderlands 4, która nie spełniła prognoz.

Borderlands 4 z gorszym startem niż przewidywano

W ostatnim wywiadzie prezes Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, potwierdził, że wyniki sprzedaży najnowszej odsłony popularnej serii były niższe, niż zakładała firma. Zelnick jednocześnie podkreślił, że mimo problemów ze sprzedażą, gra Borderlands 4 zaliczyła świetny debiut, a przede wszystkim zdobyła uznanie krytyków, co cieszy wydawcę.