Half-Life 3 wielką niespodzianką The Game Awards? Kolejne potwierdzenie błyskawicznej prezentacji gry

The Game Awards może szykować największe ogłoszenie w dziejach imprezy.
Dziennikarz Insider Gaming, Mike Straw, na platformie X stwierdził, że według jego źródeł Half-Life 3 ma zostać ujawnione jeszcze w tym roku, a jego premiera jest planowana na wiosnę 2026.Straw zaznaczył, że data przekazana mu wcześniej wciąż nie minęła, ale jednocześnie przyznał, że nie udało mu się potwierdzić jej u innych informatorów.
Half-Life 3 wciąż ma zostać ujawnione w tym roku
Chociaż dziennikarz nie ujawnił żadnej konkretnej daty, to najlepszym ogłoszeniem wydaje się The Game Awards. Gala odbędzie się już w nocy z 11 na 12 grudnia.
Podawana mi data jeszcze nie minęła, choć brak potwierdzenia od co najmniej dwóch innych osób sprawia, że zaczynam sądzić, iż Valve przygotowało różne terminy, żeby namierzyć przecieki.
Dziennikarz dodał także, że pomimo niepewności dotyczącej samego dnia zapowiedzi, jego źródło pozostaje przekonane o prezentacji Half-Life 3 w 2025 roku oraz debiucie gry wiosną 2026. W kolejnej wypowiedzi Straw odniósł się do przypomnienia jednego z użytkowników X, który wskazał, że podobną taktykę Valve stosowało przy Half-Life Alyx. Firma miała wówczas przekazywać różne daty osobom powiązanym z projektem w celu wykrycia źródeł wycieków. Insider przyznał, że jego rozmowy z przedstawicielami mediów sugerują powtórkę tego schematu także przy powstającym Half Life 3.
Wszystko wskazuje na to, że Valve działa w bardzo podobny sposób jak przy Half Life Alyx, przynajmniej na podstawie tego, co słyszałem w rozmowach z innymi ludźmi z branży.
Straw już w ubiegłym miesiącu wspominał w podcaście Insider Gaming, że zna konkretną datę premiery Half-Life 3. Nie chciał jednak jej zdradzić, ponieważ uważa ją za element pułapki przygotowanej przez Valve. Dziennikarz przypomniał również, że inni znani informatorzy, Tyler McVicker i Gabefollower, wciąż są pewni ujawnienia gry w 2025 roku i nie wspominają o żadnej zmianie planów.
Atmosferę wokół marki dodatkowo podkręcił współzałożyciel Xbox Era, Shpeshal Nick. Według niego, jeśli otrzymane informacje okażą się prawdą, zapowiedź Half-Life 3 może być tak duża, że przyćmi nawet marketing Grand Theft Auto 6.