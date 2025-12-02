Half-Life 3 wielką niespodzianką The Game Awards? Kolejne potwierdzenie błyskawicznej prezentacji gry

Dziennikarz Insider Gaming, Mike Straw, na platformie X stwierdził, że według jego źródeł Half-Life 3 ma zostać ujawnione jeszcze w tym roku, a jego premiera jest planowana na wiosnę 2026. Straw zaznaczył, że data przekazana mu wcześniej wciąż nie minęła, ale jednocześnie przyznał, że nie udało mu się potwierdzić jej u innych informatorów.

Half-Life 3 wciąż ma zostać ujawnione w tym roku

Chociaż dziennikarz nie ujawnił żadnej konkretnej daty, to najlepszym ogłoszeniem wydaje się The Game Awards. Gala odbędzie się już w nocy z 11 na 12 grudnia.