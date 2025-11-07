Zaloguj się lub Zarejestruj

Akcje Take-Two runęły po opóźnieniu premiery GTA 6. Natychmiastowa reakcja rynku

Patrycja Pietrowska
2025/11/07 07:00
Finansowe reperkusje zmian harmonogramu jednej z najbardziej oczekiwanych gier 2026 roku.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że GTA 6 nie zadebiutuje we wcześniej planowanym terminie. Spółka Take-Two Interactive, właściciel studia Rockstar Games, doświadczyła spadku na giełdzie po tym, jak ogłoszono kolejne przesunięcie daty debiutu długo oczekiwanej gry. Pierwotnie ustalony termin premiery, który miał przypadać na maj 2026 roku, został zmieniony, co wywołało natychmiastową inwestorów.

Rockstar przesuwa premierę GTA 6. Akcje Take-Two spadły o niemal 10%

W trakcie spotkania poświęconego wynikom finansowym drugiego kwartału 2026 roku, Rockstar Games poinformowało, że premiera GTA 6 została opóźniona i przesunięta aż do 19 listopada 2026 roku. Deweloperzy wyjaśnili, że konieczność przesunięcia terminu wynika z potrzeby zapewnienia sobie niezbędnego dodatkowego czasu, co ma umożliwić odpowiednie dopracowanie produkcji.

Negatywny wpływ na wartość akcji Take-Two Interactive na giełdzie NASDAQ był natychmiastowy. Akcje spółki zanotowały spadek sięgający niemal 10%. Gwałtowne załamanie notowań nastąpiło zaledwie w ciągu kilku minut od momentu, gdy Rockstar Games zamieściło informację o opóźnieniu w mediach społecznościowych. Teraz akcje nieco się podniosły, ale wciąż odnotowano stratę 6,94% w porównaniu do poprzedniego zamknięcia.

Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamerant.com/take-two-stock-price-down-gta-6-delay/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

