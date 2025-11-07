Akcje Take-Two runęły po opóźnieniu premiery GTA 6. Natychmiastowa reakcja rynku

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że GTA 6 nie zadebiutuje we wcześniej planowanym terminie. Spółka Take-Two Interactive, właściciel studia Rockstar Games, doświadczyła spadku na giełdzie po tym, jak ogłoszono kolejne przesunięcie daty debiutu długo oczekiwanej gry. Pierwotnie ustalony termin premiery, który miał przypadać na maj 2026 roku, został zmieniony, co wywołało natychmiastową inwestorów.

Rockstar przesuwa premierę GTA 6. Akcje Take-Two spadły o niemal 10%

W trakcie spotkania poświęconego wynikom finansowym drugiego kwartału 2026 roku, Rockstar Games poinformowało, że premiera GTA 6 została opóźniona i przesunięta aż do 19 listopada 2026 roku. Deweloperzy wyjaśnili, że konieczność przesunięcia terminu wynika z potrzeby zapewnienia sobie niezbędnego dodatkowego czasu, co ma umożliwić odpowiednie dopracowanie produkcji.