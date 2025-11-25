Call of Duty: Black Ops 7 szykuje „największy sezon 01 w historii”. Twórcy ujawniają pełną mapę atrakcji

Pierwszy sezon rozgrywek w Call of Duty: Black Ops 7
Twórcy określają nadchodzącą aktualizację jako „największy Sezon 01 w historii” gry. Większość nowej zawartości będzie dostępna dla każdego, kto posiada kopię gry lub gra za pośrednictwem subskrypcji Xbox Game Pass.
Oficjalna grafika mapy drogowej jest wypełniona nowościami przeznaczonymi dla wszystkich kluczowych trybów gry, a w szczególności trybu wieloosobowego. Gracze otrzymają cztery zupełnie nowe mapy: Fate, Utopia, Odysseus oraz Yakei, przy czym Yakei ma zostać udostępniona w trakcie trwania sezonu. Dodatkowo w ramach aktualizacji powrócą odświeżone lokacje, w tym Standoff, Fringe i Meltdown, które będą dodawane w późniejszym okresie. Zapowiedziano także świąteczną wariację mapy Hijacked. Co więcej, do dyspozycji graczy trafi dziewięć nowych lub powracających trybów.
W arsenale pojawi się Scorestreak Deadeye Drone, a kilka istniejących broni, w tym Akita, MPC-25, M8A1, Coda 9 i AK-27, zostanie wzbogaconych o nowe modyfikacje. Zestaw uzbrojenia zostanie rozszerzony o siedem nowych rodzajów broni, z których Maddox RFB i Kogot-7 będą dostępne w ramach Karnetu Bojowego. Ballistic Knife będzie można zdobyć poprzez cotygodniowe wyzwania. Natomiast Sokol 545, Sturmwolf 45, NX Ravager i Hawker HX mają trafić do gry w trakcie sezonu, jako nagrody za wydarzenia. Tryb Zombies zyskuje sporą część uwagi w nowej aktualizacji. Fani tego trybu mogą liczyć na powrót Mule Kick, nowe ulepszenia oraz robota O.S.C.A.R., który zostanie wprowadzony jako nowy rodzaj wroga. W trybie tym zadebiutuje także mapa Astra Malorum, udostępniana w trakcie trwania sezonu, oraz dwie mapy w trybie Survival.
Endgame również doczeka się rozszerzenia o cztery nowe eventy oraz osiem umiejętności. Ważne zmiany nadchodzą także do Call of Duty: Warzone, które otrzyma zupełnie nową mapę Haven's Hollow oraz dwa nowe POI na mapie Verdansk: Signal Station i Factory. Zostaną wprowadzone nowe swobodne tryby gry i te dostępne przez ograniczony czas. Overkill będzie włączony domyślnie, a maksymalna liczba dodatków zostanie ustalona na pięć.
