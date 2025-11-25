Call of Duty: Black Ops 7 szykuje „największy sezon 01 w historii”. Twórcy ujawniają pełną mapę atrakcji

Treyarch pokazuje, co czeka graczy w pierwszym sezonie.

Oficjalna grafika mapy drogowej jest wypełniona nowościami przeznaczonymi dla wszystkich kluczowych trybów gry, a w szczególności trybu wieloosobowego. Gracze otrzymają cztery zupełnie nowe mapy: Fate, Utopia, Odysseus oraz Yakei, przy czym Yakei ma zostać udostępniona w trakcie trwania sezonu. Dodatkowo w ramach aktualizacji powrócą odświeżone lokacje, w tym Standoff, Fringe i Meltdown, które będą dodawane w późniejszym okresie. Zapowiedziano także świąteczną wariację mapy Hijacked. Co więcej, do dyspozycji graczy trafi dziewięć nowych lub powracających trybów. W arsenale pojawi się Scorestreak Deadeye Drone, a kilka istniejących broni, w tym Akita, MPC-25, M8A1, Coda 9 i AK-27, zostanie wzbogaconych o nowe modyfikacje. Zestaw uzbrojenia zostanie rozszerzony o siedem nowych rodzajów broni, z których Maddox RFB i Kogot-7 będą dostępne w ramach Karnetu Bojowego. Ballistic Knife będzie można zdobyć poprzez cotygodniowe wyzwania. Natomiast Sokol 545, Sturmwolf 45, NX Ravager i Hawker HX mają trafić do gry w trakcie sezonu, jako nagrody za wydarzenia. Tryb Zombies zyskuje sporą część uwagi w nowej aktualizacji. Fani tego trybu mogą liczyć na powrót Mule Kick, nowe ulepszenia oraz robota O.S.C.A.R., który zostanie wprowadzony jako nowy rodzaj wroga. W trybie tym zadebiutuje także mapa Astra Malorum, udostępniana w trakcie trwania sezonu, oraz dwie mapy w trybie Survival.

Endgame również doczeka się rozszerzenia o cztery nowe eventy oraz osiem umiejętności. Ważne zmiany nadchodzą także do Call of Duty: Warzone, które otrzyma zupełnie nową mapę Haven's Hollow oraz dwa nowe POI na mapie Verdansk: Signal Station i Factory. Zostaną wprowadzone nowe swobodne tryby gry i te dostępne przez ograniczony czas. Overkill będzie włączony domyślnie, a maksymalna liczba dodatków zostanie ustalona na pięć. Wszystkie szczegóły związane z pierwszym sezonem rozgrywek w Call of Duty: Black Ops 7 dostępne są w tym miejscu. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Call of Duty: Black Ops 7 - nie jest tak źle, jak może się wydawać...

