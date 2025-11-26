ARC Raiders przyciąga tłumy. Wyniki sprzedaży robią wrażenie

Najnowsze nieoficjalne doniesienia wskazują, że strzelanka ekstrakcyjna ARC Raiders, stworzona przez studio Embark, osiągnęła imponujące wyniki sprzedaży już w pierwszym miesiącu od premiery. Raporty sugerują, że tytuł zbliża się do poziomu siedmiu milionów sprzedanych kopii, nawet w obliczu silnej konkurencji rynkowej, którą stanowią takie gry jak Call of Duty: Black Ops 7 czy Escape from Tarkov.

ARC Raiders notuje ogromny sukces sprzedażowy

Chociaż Embark Studios, będące częścią firmy Nexon, nie potwierdziło jeszcze oficjalnie tych danych, informacje dostarczone przez firmę Alinea Analytics rzucają światło na komercyjny sukces gry. Według Alinea Analytics, dotychczas na platformie Steam sprzedano już cztery miliony egzemplarzy. Co więcej, w ciągu ostatniego tygodnia zanotowano tam prawie 750 tysięcy dodatkowych transakcji. Te wyniki przełożyły się na przychód w wysokości 25 milionów dolarów wyłącznie ze sprzedaży na Steam.