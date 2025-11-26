Zaloguj się lub Zarejestruj

ARC Raiders przyciąga tłumy. Wyniki sprzedaży robią wrażenie

Patrycja Pietrowska
2025/11/26 10:00
Według analiz, strzelanka od Embark osiąga świetne wyniki.

Najnowsze nieoficjalne doniesienia wskazują, że strzelanka ekstrakcyjna ARC Raiders, stworzona przez studio Embark, osiągnęła imponujące wyniki sprzedaży już w pierwszym miesiącu od premiery. Raporty sugerują, że tytuł zbliża się do poziomu siedmiu milionów sprzedanych kopii, nawet w obliczu silnej konkurencji rynkowej, którą stanowią takie gry jak Call of Duty: Black Ops 7 czy Escape from Tarkov.

ARC Raiders
ARC Raiders

ARC Raiders notuje ogromny sukces sprzedażowy

Chociaż Embark Studios, będące częścią firmy Nexon, nie potwierdziło jeszcze oficjalnie tych danych, informacje dostarczone przez firmę Alinea Analytics rzucają światło na komercyjny sukces gry. Według Alinea Analytics, dotychczas na platformie Steam sprzedano już cztery miliony egzemplarzy. Co więcej, w ciągu ostatniego tygodnia zanotowano tam prawie 750 tysięcy dodatkowych transakcji. Te wyniki przełożyły się na przychód w wysokości 25 milionów dolarów wyłącznie ze sprzedaży na Steam.

Pomimo dynamicznego startu, produkcja spotkała się również z krytyką. Gracze zgłaszali zastrzeżenia między innymi co do implementacji sztucznej inteligencji.

GramTV przedstawia:

Studio Embark nie zwalnia natomiast tempa w rozwijaniu zawartości ARC Raiders. Deweloperzy, poza poprawkami błędów i balansu rozgrywki, wprowadzili już nową mapę o nazwie Stella Montis, a także nowe uzbrojenie i typy przeciwników.

W ARC Raiders rozgrywka toczy się zarówno na powierzchni opanowanej przez śmiercionośne maszyny, jak i w tętniącej życiem, podziemnej dzielnicy znanej jako Speranza. Wytwarzaj, naprawiaj i ulepszaj sprzęt w swoim bezpiecznym warsztacie, a potem wyrusz na powierzchnię w poszukiwaniu szczątków zniszczonego, lecz pięknego świata. Graj w pojedynkę lub w trzyosobowej drużynie, stale uważając na niebezpieczne maszyny ARC i nieprzewidywalnych ocalałych. Tylko od ciebie zależy, jakim łupieżcą będziesz i jak daleko zajdziesz. – brzmi opis gry.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/arc-raiders-is-reportedly-close-to-7-million-sales-after-its-first-month-rumor

Tagi:

News
Alinea Analytics
plotka
wyniki sprzedaży
sprzedaż
sprzedaż gier
Embark Studios
ARC Raiders
extraction shooter
strzelanka ewakuacyjna
strzelanka
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

