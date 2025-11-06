GTA 6 opóźnione po raz kolejny. Rockstar Games podało nową datę premiery

W oficjalnym oświadczeniu studio zwróciło się do graczy z prośbą o zrozumienie i cierpliwość:

Fatalne wieści dla wszystkich graczy czekających na premierę Grand Theft Auto 6 . Rockstar Games właśnie potwierdziło, że gra nie trafi na rynek na wiosnę przyszłego roku. Najbardziej oczekiwana produkcja dekady zadebiutuje dopiero 19 listopada 2026 roku.

Jeszcze raz dziękujemy za cierpliwość i wsparcie. Choć oczekiwanie jest nieco dłuższe, jesteśmy niezwykle podekscytowani, że gracze będą mogli doświadczyć rozległego państwa Leonida i powrotu do współczesnego Vice City - czytamy dalej w komunikacie.

Deweloperzy dodali również, że choć okres oczekiwania się wydłuża, prace nad produkcją zmierzają w stronę doświadczenia, które ma być najbardziej rozbudowane w historii serii.

Przepraszamy za dodatkowy czas oczekiwania, ale te kilka miesięcy pozwoli nam ukończyć grę z poziomem dopracowania, jakiego oczekujecie i na jaki zasługujecie - przekazał zespół Rockstar Games.

Nową datę premiery potwierdził również Strauss Zelnick, prezes i dyrektor generalny Take-Two Interactive, podczas ogłoszenia najnowszych wyników finansowych spółki:

Rockstar Games wypuści Grand Theft Auto VI 19 listopada 2026 roku. Jesteśmy przekonani, że dostarczą oni bezkonkurencyjne doświadczenie. Kiedy ogłaszamy datę premiery, naprawdę w nią wierzymy. Powiedzieliśmy już przy poprzednim terminie, że jeśli gra wymaga dodatkowego dopracowania, by stać się najlepszą możliwą wersją samej siebie, to damy jej na to więcej czasu. I dokładnie tak się stało. Czujemy się bardzo dobrze z tą nową datą premiery, wciąż mieści się ona w tym samym roku fiskalnym, wypada w świetnym oknie wydawniczym, a my oczywiście w pełni popieramy podejście studia Rockstar - powiedział Zelnick.

Szef Take-Two dodał, że nadchodzący rok fiskalny ma być rekordowy pod względem przychodów, a GTA 6 ma stanowić kluczowy punkt zwrotny w historii firmy.

Jeszcze w gorszej sytuacji są gracze komputerowi, którzy będą musieli zaczekać na premierę GTA 6 na PC przynajmniej do 2027 roku. Możemy również oczekiwać, że niedługo później Rockstar Games wyda nową wersję gry na konsolach nowej generacji, czyli kolejnym Xboxie, a także PlayStation 6, gdy sprzęty pojawią się już na rynku.