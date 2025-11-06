GTA 6 opóźnione po raz kolejny. Rockstar Games podało nową datę premiery

Fatalne wieści dla wszystkich graczy czekających na premierę Grand Theft Auto 6. Rockstar Games właśnie potwierdziło, że gra nie trafi na rynek na wiosnę przyszłego roku. Najbardziej oczekiwana produkcja dekady zadebiutuje dopiero 19 listopada 2026 roku.
Grand Theft Auto 6 – gra zadebiutuje w listopadzie 2026 roku
W oficjalnym oświadczeniu studio zwróciło się do graczy z prośbą o zrozumienie i cierpliwość:
Cześć wszystkim,
Grand Theft Auto VI zostanie wydane w czwartek, 19 listopada 2026 roku.
Przepraszamy za dodatkowy czas oczekiwania, ale te kilka miesięcy pozwoli nam ukończyć grę z poziomem dopracowania, jakiego oczekujecie i na jaki zasługujecie - przekazał zespół Rockstar Games.
Deweloperzy dodali również, że choć okres oczekiwania się wydłuża, prace nad produkcją zmierzają w stronę doświadczenia, które ma być najbardziej rozbudowane w historii serii.
Jeszcze raz dziękujemy za cierpliwość i wsparcie. Choć oczekiwanie jest nieco dłuższe, jesteśmy niezwykle podekscytowani, że gracze będą mogli doświadczyć rozległego państwa Leonida i powrotu do współczesnego Vice City - czytamy dalej w komunikacie.
Nową datę premiery potwierdził również Strauss Zelnick, prezes i dyrektor generalny Take-Two Interactive, podczas ogłoszenia najnowszych wyników finansowych spółki:
Rockstar Games wypuści Grand Theft Auto VI 19 listopada 2026 roku. Jesteśmy przekonani, że dostarczą oni bezkonkurencyjne doświadczenie.
Kiedy ogłaszamy datę premiery, naprawdę w nią wierzymy. Powiedzieliśmy już przy poprzednim terminie, że jeśli gra wymaga dodatkowego dopracowania, by stać się najlepszą możliwą wersją samej siebie, to damy jej na to więcej czasu. I dokładnie tak się stało. Czujemy się bardzo dobrze z tą nową datą premiery, wciąż mieści się ona w tym samym roku fiskalnym, wypada w świetnym oknie wydawniczym, a my oczywiście w pełni popieramy podejście studia Rockstar - powiedział Zelnick.
Szef Take-Two dodał, że nadchodzący rok fiskalny ma być rekordowy pod względem przychodów, a GTA 6 ma stanowić kluczowy punkt zwrotny w historii firmy.
Jeszcze w gorszej sytuacji są gracze komputerowi, którzy będą musieli zaczekać na premierę GTA 6 na PC przynajmniej do 2027 roku. Możemy również oczekiwać, że niedługo później Rockstar Games wyda nową wersję gry na konsolach nowej generacji, czyli kolejnym Xboxie, a także PlayStation 6, gdy sprzęty pojawią się już na rynku.
