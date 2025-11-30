Klasyczny horror FPS z lat 90. wreszcie trafi na konsole i to już wkrótce

Jak już informowaliśmy wcześniej, Nightdive Studios szykuje powrót jednego z najbardziej kultowych FPS-ów lat 90. Blood, pierwotnie wydane w 1997 roku, doczeka się nowego remastera – i po raz pierwszy w historii pojawi się na konsolach. Choć seria otrzymała już udaną odświeżoną wersję Blood: Fresh Supply z 2019 roku, gracze od lat prosili o pełnoprawny port na sprzęty Sony, Microsoftu i Nintendo. Teraz wreszcie się doczekali.

Blood: Refreshed Supply – premiera już 4 grudnia

Remaster zastąpi poprzednią edycję na Steamie i GOG-u, oferując nie tylko poprawioną oprawę, ale też zupełnie nowe treści. Nightdive tłumaczy, że mimo sukcesu Fresh Supply istniała przestrzeń na dalsze ulepszenia – zwłaszcza jeśli chodzi o wydajność, modowanie i dostępność gry na konsolach.