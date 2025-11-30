Zaloguj się lub Zarejestruj

Klasyczny horror FPS z lat 90. wreszcie trafi na konsole i to już wkrótce

Jakub Piwoński
2025/11/30 13:30
0
0

Nadchodzi Blood: Refreshed Supply.

Jak już informowaliśmy wcześniej, Nightdive Studios szykuje powrót jednego z najbardziej kultowych FPS-ów lat 90. Blood, pierwotnie wydane w 1997 roku, doczeka się nowego remastera – i po raz pierwszy w historii pojawi się na konsolach. Choć seria otrzymała już udaną odświeżoną wersję Blood: Fresh Supply z 2019 roku, gracze od lat prosili o pełnoprawny port na sprzęty Sony, Microsoftu i Nintendo. Teraz wreszcie się doczekali.

Blood: Refreshed Supply
Blood: Refreshed Supply

Blood: Refreshed Supply – premiera już 4 grudnia

Remaster zastąpi poprzednią edycję na Steamie i GOG-u, oferując nie tylko poprawioną oprawę, ale też zupełnie nowe treści. Nightdive tłumaczy, że mimo sukcesu Fresh Supply istniała przestrzeń na dalsze ulepszenia – zwłaszcza jeśli chodzi o wydajność, modowanie i dostępność gry na konsolach.

Nowa edycja zaoferuje rozdzielczość do 4K i 120 FPS na konsolach, w pełni konfigurowalne sterowanie, rozbudowaną obsługę modów oraz multiplayer z lokalnym split-screenem i rozgrywką międzyplatformową dla maksymalnie ośmiu osób. Gracze będą mogli też przełączać się między klasyczną muzyką CD i MIDI, a zestaw zawartości obejmuje oba oryginalne rozszerzenia – Plasma Pak i Cryptic Passage.

GramTV przedstawia:

Dodatkowo pojawią się dwie nowe kampanie: Marrow dostępne w dniu premiery oraz darmowe Death Wish po debiucie. Gracze PC nie otrzymają darmowej aktualizacji, ale posiadacze Blood: Fresh Supply na Steamie i GOG-u mogą liczyć na zniżkę przy zakupie. Blood: Refreshed Supply kosztować będzie 29,99 USD i ma dostarczyć zarówno nostalgii, jak i zupełnie świeżych wrażeń. Gra zadebiutuje 4 grudnia na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch. Wersja na Switcha 2 pojawi się w 2026 roku.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/classic-90s-horror-fps-coming-to-consoles-for-the-first-time-with-new-remaster/

Tagi:

News
horror
remaster
Nightdive Studios
FPS
Blood: Refreshed Supply
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112