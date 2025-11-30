Klasyczny horror FPS z lat 90. wreszcie trafi na konsole i to już wkrótce

Jak już informowaliśmy wcześniej, Nightdive Studios szykuje powrót jednego z najbardziej kultowych FPS-ów lat 90. Blood, pierwotnie wydane w 1997 roku, doczeka się nowego remastera – i po raz pierwszy w historii pojawi się na konsolach. Choć seria otrzymała już udaną odświeżoną wersję Blood: Fresh Supply z 2019 roku, gracze od lat prosili o pełnoprawny port na sprzęty Sony, Microsoftu i Nintendo. Teraz wreszcie się doczekali.
Blood: Refreshed Supply – premiera już 4 grudnia
Remaster zastąpi poprzednią edycję na Steamie i GOG-u, oferując nie tylko poprawioną oprawę, ale też zupełnie nowe treści. Nightdive tłumaczy, że mimo sukcesu Fresh Supply istniała przestrzeń na dalsze ulepszenia – zwłaszcza jeśli chodzi o wydajność, modowanie i dostępność gry na konsolach.
Nowa edycja zaoferuje rozdzielczość do 4K i 120 FPS na konsolach, w pełni konfigurowalne sterowanie, rozbudowaną obsługę modów oraz multiplayer z lokalnym split-screenem i rozgrywką międzyplatformową dla maksymalnie ośmiu osób. Gracze będą mogli też przełączać się między klasyczną muzyką CD i MIDI, a zestaw zawartości obejmuje oba oryginalne rozszerzenia – Plasma Pak i Cryptic Passage.
Dodatkowo pojawią się dwie nowe kampanie: Marrow dostępne w dniu premiery oraz darmowe Death Wish po debiucie. Gracze PC nie otrzymają darmowej aktualizacji, ale posiadacze Blood: Fresh Supply na Steamie i GOG-u mogą liczyć na zniżkę przy zakupie. Blood: Refreshed Supply kosztować będzie 29,99 USD i ma dostarczyć zarówno nostalgii, jak i zupełnie świeżych wrażeń. Gra zadebiutuje 4 grudnia na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch. Wersja na Switcha 2 pojawi się w 2026 roku.
