Pierwsze 10 minut z High on Life 2. Zobaczcie gameplay z nadchodzącego FPS-a

Patrycja Pietrowska
2025/12/04 19:00
Premiera gry Squanch Games, zaplanowana na luty 2026 roku, ma odbyć się jednocześnie na PC i konsolach obecnej generacji.

Studio Squanch Games, odpowiedzialne za popularny tytuł High on Life, zaprezentowało nowe fragmenty rozgrywki z wczesnego etapu kampanii dla kontynuacji, High on Life 2. Tytuł ten został oficjalnie ujawniony we wcześniejszej części bieżącego roku, podczas wydarzenia Xbox Showcase. Zapowiedziano, że gra ma trafić do sprzedaży w lutym 2026 roku.

High on Life 2
High on Life 2

High on Life 2 pokazuje pierwsze fragmenty rozgrywki

Zaprezentowany, 10-minutowy materiał koncentruje się na wczesnych momentach kampanii fabularnej. Nagranie przedstawiające rozgrywkę z High on Life 2 zostało opublikowane w serwisie YouTube na kanale IGN. Wideo prezentuje Pinkline Harbor, które jest jedną z początkowych lokacji, jakie gracze odwiedzą we wczesnych fazach gry.

W sekwencji otwierającej, postać gracza natrafia na dwóch strażników. Ujawniono, że opcje dialogowe, które gracz może wybrać, zależą bezpośrednio od tego, jaką broń aktualnie posiada. Każdy pistolet zapewnia możliwość wyboru odpowiedzi, która jest spójna z jego własną, unikatową osobowością.

Cała sekwencja rozgrywki z kampanii High On Life 2 kończy się w momencie, gdy gracz dociera do celu misji głównej. Tym miejscem jest Pinkbellies Bar and Grill. Nowy pokaz rozgrywki dostarcza konkretnych informacji na temat tego, czego fani mogą oczekiwać od kontynuacji, zarówno w kwestii eksploracji, jak i dialogów.

Brawo, bohaterze! Pokonałeś międzygalaktyczny kartel, uratowałeś ludzkość przed wyginięciem i zgarnąłeś sławę, kasę i może nawet miłość z drugiego końca galaktyki. Ale nie ciesz się zbyt długo – tajemniczy gość z przeszłości wraca, wyznacza nagrodę za twoją siostrę, a twoje wygodne życie znów tonie w chaosie.

Czy znajdziesz odwagę, by rzucić wszystko i znowu stanąć do walki z kosmicznym spiskiem, który chce znowu wykończyć twój ulubiony gatunek (ludzi)?

High On Life WRACA, więc ponownie razem z całą bandą pokracznych straceńców będziesz strzelać, szlachtować i ślizgając się po całej galaktyce, rozwalając ZŁĄ korporację farmaceutyczną, która najwyraźniej ma obsesję na punkcie wyceniania LUDZKIEGO ŻYCIA! – brzmi opis gry na Steamie.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że High On Life 2 zadebiutuje 13 lutego 2026 roku. Gra zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

Źródło:https://insider-gaming.com/first-high-on-life-2-campaign-gameplay-revealed/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

