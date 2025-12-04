Pierwsze 10 minut z High on Life 2. Zobaczcie gameplay z nadchodzącego FPS-a

Premiera gry Squanch Games, zaplanowana na luty 2026 roku, ma odbyć się jednocześnie na PC i konsolach obecnej generacji.

Zaprezentowany, 10-minutowy materiał koncentruje się na wczesnych momentach kampanii fabularnej. Nagranie przedstawiające rozgrywkę z High on Life 2 zostało opublikowane w serwisie YouTube na kanale IGN. Wideo prezentuje Pinkline Harbor, które jest jedną z początkowych lokacji, jakie gracze odwiedzą we wczesnych fazach gry.

Studio Squanch Games, odpowiedzialne za popularny tytuł High on Life, zaprezentowało nowe fragmenty rozgrywki z wczesnego etapu kampanii dla kontynuacji, High on Life 2. Tytuł ten został oficjalnie ujawniony we wcześniejszej części bieżącego roku, podczas wydarzenia Xbox Showcase . Zapowiedziano, że gra ma trafić do sprzedaży w lutym 2026 roku.

W sekwencji otwierającej, postać gracza natrafia na dwóch strażników. Ujawniono, że opcje dialogowe, które gracz może wybrać, zależą bezpośrednio od tego, jaką broń aktualnie posiada. Każdy pistolet zapewnia możliwość wyboru odpowiedzi, która jest spójna z jego własną, unikatową osobowością.

Cała sekwencja rozgrywki z kampanii High On Life 2 kończy się w momencie, gdy gracz dociera do celu misji głównej. Tym miejscem jest Pinkbellies Bar and Grill. Nowy pokaz rozgrywki dostarcza konkretnych informacji na temat tego, czego fani mogą oczekiwać od kontynuacji, zarówno w kwestii eksploracji, jak i dialogów.