Bohaterowie nowego filmu z Gwiezdnych wojen to postacie z Legend? Fani w to wierzą, ale jest jeden problem

W tym przypadku plotki mogą nie okazać się prawdą.

Nowy film ze świata Gwiezdnych wojen wywołuje ogromne emocje, mimo że jego premiera odbędzie się dopiero za dwa lata. Star Wars: Starfighter, którego akcja ma rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach z Skywalker. Odrodzenie, przyciąga uwagę nie tylko z powodu fabuły, lecz także obsady. Oficjalne zdjęcie z planu z Ryanem Goslingiem i Flynnem Grayem uruchomiło lawinę fanowskich spekulacji. Star Wars: Starfighter – Ryan Gosling i Amy Adams nie grają postaci z Legend? Wielu miłośników sagi zaczęło doszukiwać się w ich postaciach odpowiedników znanych z Legend, czyli historii rozgrywających się w rozszerzonym uniwersum Star Wars sprzed przejęcia Lucasfilm przez Disneya. Najczęściej powtarzane teorie sugerują, że Gosling mógłby wcielić się w Cade’a Skywalkera, a Amy Adams w słynną Marę Jade. Takie rozwiązanie byłoby jednak niemożliwe w obowiązującym kanonie.

Cade Skywalker, znany z komiksów Star Wars: Legacy, to potomek Luke’a Skywalkera, którego historia rozgrywa się ponad sto lat po wydarzeniach klasycznej trylogii. Saga Skywalkerów zakończyła się na Rey, więc pojawienie się Cade’a nie miałoby logicznego uzasadnienia. Mara Jade to natomiast była zabójczyni Imperatora, później żona Luke’a Skywalkera. W kanonie Legend była jedną z najpopularniejszych postaci stworzonych przez Timothy’ego Zahna. Jej romans z Luke’iem i ich wspólny syn Ben odgrywali istotną rolę w książkowych cyklach The New Jedi Order i Legacy of the Force. Taki wątek kolidowałby jednak z filmową trylogią sequeli, w której Luke nie ma potomków.

Obie teorie mają więc spore luki fabularne i wynikają głównie z powierzchownego podobieństwa aktorów do legendarnych postaci. Gosling, z rozwichrzonymi blond włosami, rzeczywiście przypomina Cade’a Skywalkera, a Adams, jako rudowłosa aktorka, kojarzy się z Marą Jade. Twórcy filmu nie potwierdzili jednak, by którakolwiek z tych postaci miała się pojawić. Według wycieku fabuła Starfightera skupi się na bohaterze granym przez Goslinga, który zostaje wplątany w misję ochrony chłopca obdarzonego niezwykłymi zdolnościami. W tej roli zobaczymy Flynna Graya. Amy Adams ma zagrać jego matkę, która prosi o pomoc w uratowaniu dziecka przed siłami zła. Premiera Star Wars: Starfighter zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku. Film ma być początkiem zupełnie nowej trylogii w Gwiezdnych wojnach. Ile pamiętasz z filmu Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi. Udowodnij, że jest w Tobie Moc

