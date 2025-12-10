Pierwsze spojrzenie na nowy film science fiction od Stevena Spielberga. Jest tajemniczo

Twórca Wojny światów powraca do znanych mu tematów.

W Los Angeles i Nowym Jorku pojawiły się pierwsze plakaty zapowiadające najnowszy projekt Stevena Spielberga, który wciąż nie doczekał się oficjalnego tytułu. Materiały promocyjne zdradzają zdecydowanie bardziej niepokojącą stylistykę, niż poprzednie filmy reżysera o tematyce pozaziemskich cywilizacji. Sugeruje to odejście od klimatu kojarzonego z rodzinną przygodą E.T., a pójście bardziej w stronę Wojny światów. Nowy film science fiction od Stevena Spielberga na pierwszym materiale Według zapowiedzi pierwsza zapowiedź filmu zostanie wyświetlona przed seansami Avatara: Ogień i popiół. Tym samym widzowie już niedługo zobaczą pierwsze sceny z nadchodzącego widowiska, którego szczegóły od początku pozostają tajemnicą.

Na opublikowanych zdjęciach pokazujących billboardy znajduje się krótkie hasło „Wszystko zostanie ujawnione 12.06.2026.”. Zdanie to natychmiast wywołało spekulacje wśród fanów, którzy od dawna sugerują, że film może nosić tytuł Disclosure. Choć studio nie potwierdziło jeszcze żadnej z teorii, sama treść plakatu daje podstawy do przypuszczeń, że właśnie w tę stronę zmierza kampania promocyjna.

GramTV przedstawia:

Film nosił już kilka roboczych tytułów między innymi Disclosure, The Dish i Non View. Produkcja zakończyła zdjęcia w czerwcu i będzie jubileuszową trzydziestą współpracą Spielberga z kompozytorem Johnem Williamsem. Za scenariusz odpowiada David Koepp znany fanom kina jako autor historii do Jurassic Park oraz Wojny światów. Zdjęcia ponownie powierzono Januszowi Kamińskiemu. W obsadzie znaleźli się: Emily Blunt, Josh OConnor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo oraz Wyatt Russell. Josh OConnor wspominał niedawno, że projekt przypomina mu klasyczne dzieła Spielberga takie jak E.T. i Bliskie spotkania trzeciego stopnia co dodatkowo podsyca oczekiwania fanów. Przypomnijmy, że premiera nowego filmu science fiction Spielberga została zaplanowana na 12 czerwca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.