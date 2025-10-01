Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy film z Gwiezdnych wojen to początek kolejnej trylogii? Ważna postać pojawi się w historii

Radosław Krajewski
2025/10/01 09:45
To może potwierdzać wcześniejszy przeciek.

Lucasfilm coraz śmielej patrzy w przyszłość filmowego uniwersum Gwiezdnych wojen. W maju przyszłego roku na ekrany kin trafi film The Mandalorian and Grogu, który przeniesie popularny serial Disney+ na wielki ekran. Jednak to dopiero Star Wars: Starfighter, zapowiedziany na 2027 rok, budzi największe emocje wśród fanów. Początkowo projekt określano jako samodzielną historię, ale według najnowszych plotek jego rola w całej sadze może być znacznie większa.

Gwiezdne wojny
Gwiezdne wojny

Star Wars: Starfighter – Rey pojawi się w filmie?

Znany scooper MyTimeToShineHello ujawnił, że Starfighter nie skończy się na jednej produkcji. Zgodnie z doniesieniami Lucasfilm planuje, aby film stał się pierwszą częścią nowej trylogii osadzonej w odległej galaktyce.

W filmie pojawi się duży gościnny występ, który ma przygotować grunt pod kontynuację.

Najbardziej prawdopodobnym wyborem wydaje się Rey, w którą ponownie miałaby wcielić się Daisy Ridley. Nie można wykluczyć, że jej solowy film, reżyserowany przez Sharmeen Obaid-Chinoy i od dawna zapowiadany jako opowieść o odbudowie Zakonu Jedi, stanie się drugim rozdziałem tej planowanej trylogii.

To byłoby zgodne z ostatnim przeciekiem fabuły dotyczącym Star Wars: Starfighter. Dowiedzieliśmy się, że główni bohaterowie uciekają przed ścigającymi ich złoczyńcami, a jedną z prawdopodobnych możliwości jest trafienie do Zakonu Jedi założonego przez Rey.

GramTV przedstawia:

Film może pochwalić się imponującą obsadą. Na ekranie obok Ryana Goslinga i Amy Adams zobaczymy także Mię Goth, Matta Smitha, Flynn Gray, Aarona Pierre’a, Simona Birda, Jamaela Westmana i Daniela Ingsa.

Za reżyserię odpowiada Shawn Levy, twórca takich hitów jak Deadpool & Wolverine czy Free Guy. Produkcją zajmuje się wspólnie z prezes Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się Ryan Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen i Josh McLaglen. Scenariusz przygotował Jonathan Tropper.

Przypomnijmy, że premiera Star Wars: Starfighter zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku.

Źródło:https://sffgazette.com/sci_fi/star-wars/rumor-star-wars-starfighter-planned-as-first-in-a-trilogy-with-a-big-spoiler-planned-a9228

