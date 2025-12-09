Nowa gra z Gwiezdnych wojen zapowiedziana. Lucasfilm ogłasza dużą współpracę

Kilka dni temu do sieci trafiła informacja, że podczas The Game Awards zostanie ujawniona nowa gra z Gwiezdnych wojen, której tytuł ma kończyć się na „The Old Republic”. Lucasfilm właśnie zapowiedziało nową grę Star Wars, ale najwyraźniej nie jest to jeszcze to wielkie ogłoszenie. Firma szykuje zupełnie nową grę karcianą wraz ze Zero36 Studio i CCG Lab, która trafi na komputery osobiste oraz urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Projekt ma połączyć klasyczne postacie z filmowej sagi z nowoczesną rozgrywką opartą na budowaniu talii i taktycznych potyczkach.

Gwiezdne wojny otrzymają nową grę karcianą na PC i urządzenia mobilne

W produkcji znajdą się bohaterowie i złoczyńcy znani z filmów, seriali i animacji. Gracze będą mogli stworzyć własne zestawy kart z ikonami takimi jak Luke Skywalker czy Darth Vader. Twórcy zapowiadają, że chcą oddać klimat odległej galaktyki w formie, która ma być przystępna dla nowych odbiorców oraz świeża dla weteranów karcianek.