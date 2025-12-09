Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra z Gwiezdnych wojen zapowiedziana. Lucasfilm ogłasza dużą współpracę

2025/12/09
Nie jest to jednak zapowiedź, która specjalnie zelektryzuje fanów.

Kilka dni temu do sieci trafiła informacja, że podczas The Game Awards zostanie ujawniona nowa gra z Gwiezdnych wojen, której tytuł ma kończyć się na „The Old Republic”. Lucasfilm właśnie zapowiedziało nową grę Star Wars, ale najwyraźniej nie jest to jeszcze to wielkie ogłoszenie. Firma szykuje zupełnie nową grę karcianą wraz ze Zero36 Studio i CCG Lab, która trafi na komputery osobiste oraz urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Projekt ma połączyć klasyczne postacie z filmowej sagi z nowoczesną rozgrywką opartą na budowaniu talii i taktycznych potyczkach.

Star Wars
Star Wars

Gwiezdne wojny otrzymają nową grę karcianą na PC i urządzenia mobilne

W produkcji znajdą się bohaterowie i złoczyńcy znani z filmów, seriali i animacji. Gracze będą mogli stworzyć własne zestawy kart z ikonami takimi jak Luke Skywalker czy Darth Vader. Twórcy zapowiadają, że chcą oddać klimat odległej galaktyki w formie, która ma być przystępna dla nowych odbiorców oraz świeża dla weteranów karcianek.

W osobnym komunikacie Cory Jones, dyrektor generalny CCG Lab, podkreślił, że jego zespół chce zapewnić odbiorcom wyjątkowe przeżycia:

Razem z Zero36 Studio i Lucasfilm Games tworzymy coś naprawdę ekscytującego dla graczy oraz fanów. Naszym celem jest doświadczenie, które uchwyci radość zabawy w odległej galaktyce. Chcemy, aby gra była jednocześnie natychmiast znajoma, a przy tym nieustannie zaskakująca.

Głos zabrał także Hades Lu, szef Zero36 Studio, który przyznał, że dla jego zespołu projekt ma ogromną wagę:

Możliwość stworzenia gry osadzonej w uniwersum Gwiezdnych wojen to dla naszego studia ogromny zaszczyt.

Na więcej szczegółów dotyczących samej rozgrywki oraz daty premiery trzeba jeszcze poczekać. Kolejne informacje o rozwijanej karciance mają pojawiać się już wkrótce.

Źródło:https://www.starwars.com/news/star-wars-collectible-card-game

