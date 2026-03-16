Bluepoint już nie ma, ale Bend Studio żyje. I szykuje ambitny projekt AAA

W czasie, gdy Sony kojarzone jest raczej z cięciami kadrowymi, dość niespodziewanie jedno studio zdaje się trwać. Trwać i nawet tworzyć.

Mowa tutaj o Bend Studio. To, chociaż wydawało się następne w kolejce do zamknięcia, zaczyna rekrutować.

Twórcy Days Gone nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa

Przez lata Bend Studio kojarzone było głównie z serią Syphon Filter. Potem stworzyło też dwie odsłony Uncharted: Golden Abyss, powstałe z myślą o PlayStation Vita. Aż wreszcie nadszedł rok 2019. To wtedy światło dzienne ujrzało Days Gone. Z jednej strony tytuł ten zebrał mieszane opinie, z drugiej zaś zgromadził wokół siebie grupę fanów. Fanów czekających na sequel, który został jednak skasowany przez Sony. Samo Bend zostało potem zaangażowane w tworzenie gry-usługi, ale i ten projekt anulowano po pewnym czasie. W tej sytuacji można było zakładać, że ekipa z Oregonu może być kolejna na liście finansowej restrukturyzacji.