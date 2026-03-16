Bluepoint już nie ma, ale Bend Studio żyje. I szykuje ambitny projekt AAA

Maciej Petryszyn
2026/03/16 21:00
W czasie, gdy Sony kojarzone jest raczej z cięciami kadrowymi, dość niespodziewanie jedno studio zdaje się trwać. Trwać i nawet tworzyć.

Mowa tutaj o Bend Studio. To, chociaż wydawało się następne w kolejce do zamknięcia, zaczyna rekrutować.

Days Gone
Days Gone

Twórcy Days Gone nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa

Przez lata Bend Studio kojarzone było głównie z serią Syphon Filter. Potem stworzyło też dwie odsłony Uncharted: Golden Abyss, powstałe z myślą o PlayStation Vita. Aż wreszcie nadszedł rok 2019. To wtedy światło dzienne ujrzało Days Gone. Z jednej strony tytuł ten zebrał mieszane opinie, z drugiej zaś zgromadził wokół siebie grupę fanów. Fanów czekających na sequel, który został jednak skasowany przez Sony. Samo Bend zostało potem zaangażowane w tworzenie gry-usługi, ale i ten projekt anulowano po pewnym czasie. W tej sytuacji można było zakładać, że ekipa z Oregonu może być kolejna na liście finansowej restrukturyzacji.

Tymczasem na stronie PlayStation Careers pojawiły się oferty pracy, których autorem jest właśnie Bend Studio. Studio poszukuje obecnie reżysera dźwięku oraz producenta, a wszystko to w związku z przygotowaniami do stworzenia “kolejnego wysokobudżetowego tytułu AAA na konsole”. Żadnych szczegółów nie ujawniono, aczkolwiek treść oferty może wskazywać, że akcja rzeczonego tytułu osadzona byłaby w realiach realistycznych. Niektórzy podejrzewają nawet, że studio może powołać do życia zupełnie nową markę, która jednak wykorzystałaby część elementów z Mirror Pond, anulowanej gry-usługi, która miała być pozycją w klimatach militarnych.

Taki obrót spraw jest zaskakujący. Wszak zaledwie kilka tygodni temu Sony niespodziewanie ogłosiło, że zaledwie 5 lat po przejęciu zamyka Bluepoint Games. Mowa tutaj o studiu, które wydało na świat Demon’s Souls Remake, a które było też gotowe, by stworzyć Bloodborne Remake. Zamiast tego japoński gigant miał zlecić Bluepoint prace nad grą-usługą umiejscowioną w uniwersum God of War.

Źródło:https://metro.co.uk/2026/03/16/days-gone-developer-hiring-new-high-profile-aaa-console-game-27470037/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

