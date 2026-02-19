Sony zamyka twórców remake’u Demon's Souls. Kupili ich raptem 5 lat temu

Żadna nowa gra nie powstała w tym studiu od momentu ich przejęcia.

W wyniku zamknięcia pracę straci około 70 osób. Rzecznik PlayStation podkreślił, że decyzja była elementem szerszej analizy działalności firmy.

Sony Interactive Entertainment zdecydowało o zamknięciu studia Bluepoint Games, odpowiedzialnego za remake Demon's Souls. Informacja została potwierdzona w oficjalnym oświadczeniu przekazanym mediom. Zgodnie z nim decyzja zapadła po niedawnym przeglądzie biznesowym. Studio ma zakończyć działalność w przyszłym miesiącu.

Bluepoint Games to niezwykle utalentowany zespół, którego techniczne kompetencje dostarczały społeczności PlayStation wyjątkowych doświadczeń. Dziękujemy im za pasję, kreatywność oraz rzemiosło – napisano w oświadczeniu.

Założone w 2006 roku studio z siedzibą w Austin zasłynęło z tworzenia wysokobudżetowych remake’ów i remasterów klasycznych tytułów. Współpracowało z Sony przy takich projektach jak Shadow of the Colossus, Uncharted: The Nathan Drake Collection czy kolekcjach serii God of War i Metal Gear Solid. W 2021 roku, niedługo po premierze odświeżonego Demon’s Souls na PlayStation 5, Sony oficjalnie przejęło Bluepoint Games i włączyło je w struktury PlayStation Studios.

Po premierze God of War Ragnarok, przy którym zespół współpracował z Sony Santa Monica, studio rozpoczęło prace nad projektem z segmentu gry-usługi osadzonej w uniwersum God of War. Produkcja została jednak anulowana w styczniu 2025 roku. Wówczas przedstawiciele PlayStation zapewniali, że trwają rozmowy z Bluepoint na temat kolejnego projektu.

W późniejszym czasie pojawiły się informacje o rekrutacji do nowej gry akcji z perspektywy trzeciej osoby. Ostatecznie jednak studio nie zdążyło zaprezentować kolejnego tytułu. Zamknięcie Bluepoint Games wpisuje się w szerszy kontekst zmian i restrukturyzacji w strukturach PlayStation Studios, które w ostatnich miesiącach mierzy się z wyzwaniami związanymi z kosztami produkcji oraz strategią gier-usług.

W wiadomości udostępnionej na forum Resetera szef PlayStation Studios, Hermen Hulst, poinformował, że decyzja została podjęta z powodu „coraz bardziej wymagającego środowiska branżowego”: