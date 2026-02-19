Sony zamyka twórców remake’u Demon's Souls. Kupili ich raptem 5 lat temu

Żadna nowa gra nie powstała w tym studiu od momentu ich przejęcia.
Sony Interactive Entertainment zdecydowało o zamknięciu studia Bluepoint Games, odpowiedzialnego za remake Demon's Souls. Informacja została potwierdzona w oficjalnym oświadczeniu przekazanym mediom. Zgodnie z nim decyzja zapadła po niedawnym przeglądzie biznesowym. Studio ma zakończyć działalność w przyszłym miesiącu.
Sony zamknęło Bluepoint Games i zwolniło około 70 osób
W wyniku zamknięcia pracę straci około 70 osób. Rzecznik PlayStation podkreślił, że decyzja była elementem szerszej analizy działalności firmy.
Bluepoint Games to niezwykle utalentowany zespół, którego techniczne kompetencje dostarczały społeczności PlayStation wyjątkowych doświadczeń.
Dziękujemy im za pasję, kreatywność oraz rzemiosło – napisano w oświadczeniu.
Założone w 2006 roku studio z siedzibą w Austin zasłynęło z tworzenia wysokobudżetowych remake’ów i remasterów klasycznych tytułów. Współpracowało z Sony przy takich projektach jak Shadow of the Colossus, Uncharted: The Nathan Drake Collection czy kolekcjach serii God of War i Metal Gear Solid. W 2021 roku, niedługo po premierze odświeżonego Demon’s Souls na PlayStation 5, Sony oficjalnie przejęło Bluepoint Games i włączyło je w struktury PlayStation Studios.
Po premierze God of War Ragnarok, przy którym zespół współpracował z Sony Santa Monica, studio rozpoczęło prace nad projektem z segmentu gry-usługi osadzonej w uniwersum God of War. Produkcja została jednak anulowana w styczniu 2025 roku.Wówczas przedstawiciele PlayStation zapewniali, że trwają rozmowy z Bluepoint na temat kolejnego projektu.
W późniejszym czasie pojawiły się informacje o rekrutacji do nowej gry akcji z perspektywy trzeciej osoby. Ostatecznie jednak studio nie zdążyło zaprezentować kolejnego tytułu. Zamknięcie Bluepoint Games wpisuje się w szerszy kontekst zmian i restrukturyzacji w strukturach PlayStation Studios, które w ostatnich miesiącach mierzy się z wyzwaniami związanymi z kosztami produkcji oraz strategią gier-usług.
W wiadomości udostępnionej na forum Reseteraszef PlayStation Studios, Hermen Hulst, poinformował, że decyzja została podjęta z powodu „coraz bardziej wymagającego środowiska branżowego”:
Rosnące koszty produkcji, spowolnienie wzrostu branży, zmieniające się zachowania graczy oraz szersze przeciwności gospodarcze sprawiają, że tworzenie gier w sposób zrównoważony staje się coraz trudniejsze.
Aby odnaleźć się w tej rzeczywistości, musimy nadal się dostosowywać i ewoluować. Dokładnie przeanalizowaliśmy naszą działalność, aby upewnić się, że realizujemy bieżące cele, a jednocześnie jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość. W rezultacie zamkniemy Bluepoint Games w marcu.
Ta decyzja nie została podjęta pochopnie. Bluepoint to niezwykle utalentowany zespół, którego techniczne kompetencje dostarczyły społeczności PlayStation wyjątkowych doświadczeń. Chcę podziękować wszystkim pracownikom Bluepoint za ich kreatywność, kunszt i dbałość o jakość. Tam, gdzie będzie to możliwe, postaramy się znaleźć możliwości zatrudnienia dla części dotkniętych tą decyzją pracowników w ramach naszej globalnej sieci studiów.
Choć wiem, że to trudna wiadomość, jestem przekonany o kierunku, w którym zmierzamy. Kreatywność, innowacyjność oraz tworzenie niezapomnianych doświadczeń dla graczy pozostają w centrum działalności PlayStation Studios.
Kiedy Sony ogłosiło przejęcie Bluepoint w 2021 r., prezes studia Marco Thrush powiedział, że „pracują nad oryginalną produkcją” i że jest to dla nich „kolejny krok w ewolucji”. Po doniesieniach z zeszłego roku o anulowaniu roku gier-usług od Bluepoint i Bend, rzecznik Sony oświadczył, że żadne studio nie zostanie zamknięte w wyniku anulowania tych gier.
Bend i Bluepoint to niezwykle utalentowane zespoły, które są cenionymi członkami rodziny PlayStation Studios i blisko współpracujemy z każdym studiem, aby określić, jakie będą kolejne projekty – stwierdzili w oświadczeniu.
Bluepoint to czwarte studio, które PlayStation zamknęło w ostatnich latach, po zamknięciu Firesprite, Neon Koi i Firewalk w 2024 roku.
