Jeśli lubisz NieR: Automata i Mirror’s Edge, ta gra jest dla ciebie

Fani dynamicznych gier akcji mają powody do zainteresowania. Motorslice to nadchodząca produkcja indie, która łączy parkour z wymagającą walką i już teraz przyciąga uwagę graczy szukających czegoś świeżego, ale inspirowanego sprawdzonymi rozwiązaniami.

Motorslice – coś dla fanów NieR: Automata i Mirror’s Edge

Jak zauważa ComicBook.com, najnowsza gra ma wiele wspólnego z takimi tytułami jak Mirror’s Edge oraz NieR: Automata. I nie chodzi tylko o luźne inspiracje — produkcja wyraźnie czerpie z obu tych światów, łącząc płynny system poruszania się z charakterystycznym klimatem i stylem narracji. Największym wyróżnikiem Motorslice jest sposób, w jaki integruje ruch z walką. Gracz przez cały czas pozostaje w ruchu — bieganie, ślizgi czy biegi po ścianach są tu nie tylko sposobem przemieszczania się, ale też elementem strategii podczas starć z przeciwnikami. Całość uzupełnia szybki, brutalny system walki, w którym nie ma miejsca na błędy.