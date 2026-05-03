Jeśli lubisz NieR: Automata i Mirror’s Edge, ta gra jest dla ciebie

Jakub Piwoński
2026/05/03 15:00
Motorslice będzie jedną z ciekawszych premier indie tego roku? Warto zwrócić na nią uwagę.

Fani dynamicznych gier akcji mają powody do zainteresowania. Motorslice to nadchodząca produkcja indie, która łączy parkour z wymagającą walką i już teraz przyciąga uwagę graczy szukających czegoś świeżego, ale inspirowanego sprawdzonymi rozwiązaniami.

Motorslice – coś dla fanów NieR: Automata i Mirror’s Edge

Jak zauważa ComicBook.com, najnowsza gra ma wiele wspólnego z takimi tytułami jak Mirror’s Edge oraz NieR: Automata. I nie chodzi tylko o luźne inspiracje — produkcja wyraźnie czerpie z obu tych światów, łącząc płynny system poruszania się z charakterystycznym klimatem i stylem narracji. Największym wyróżnikiem Motorslice jest sposób, w jaki integruje ruch z walką. Gracz przez cały czas pozostaje w ruchu — bieganie, ślizgi czy biegi po ścianach są tu nie tylko sposobem przemieszczania się, ale też elementem strategii podczas starć z przeciwnikami. Całość uzupełnia szybki, brutalny system walki, w którym nie ma miejsca na błędy.

Gra oferuje także charakterystyczny świat — postapokaliptyczną megastrukturę o surowym, industrialnym klimacie. To miejsce pełne niebezpieczeństw, gdzie przeciwnikami są nie tylko wrogowie, ale też sama przestrzeń. Twórcy stawiają na eksplorację i atmosferę, budując napięcie nie tylko poprzez walkę, ale również przez poczucie izolacji. Ciekawym smaczkiem dla fanów NieR: Automata jest obecność Kira Buckland, czyli aktorki, która użyczyła głosu postaci 2B. To kolejny element, który wzmacnia skojarzenia z kultową produkcją.

Premiera Motorslice zaplanowana jest na 5 maja, a pierwsze wrażenia z wersji demonstracyjnej sugerują, że może to być jedna z ciekawszych gier indie 2026 roku. Jeśli twórcy dowiozą pełną wersję na poziomie dema, tytuł ma szansę naprawdę namieszać — szczególnie wśród fanów szybkiej, wymagającej rozgrywki. Grę można dodać do listy życzeń na Steam.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/fans-of-nier-automata-and-mirrors-edge-need-to-play-this-parkour-action-game/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




