PlayStation łagodzi obawy po aferze z DRM. Nowe zasady są mniej inwazyjne

Ostatnio jak grom z jasnego nieba spadły informacje na temat działań Sony. Ale że jak to – DRM na PlayStation?
Jak nietrudno się domyślić, reakcja społeczności nie była przychylna. Nic więc dziwnego, że Sony zabrało w tej sprawie głos.
PlayStation uspokaja graczy w sprawie DRM-u
Przypomnijmy, że nowe zabezpieczenia dotyczą gier cyfrowych zakupionych na PlayStation. Według wcześniejszej wersji w konsoli pojawił się swoisty “licznik”, odliczający 30 dni. Jeżeli PS przestanie mieć połączenie z siecią, będziemy mieli właśnie 30 dni, by ponownie się z nią połączyć. Jeżeli tego nie zrobimy, po tym okresie gry przestaną działać. Ale nie bezpowrotnie, a tylko do momentu ponownej weryfikacji nabytej kopii. Początkowo zastanawiano się, czy nie jest to po prostu jakiś błąd. Szybko okazało się jednak, iż bynajmniej – zamiast tego mamy do czynienia z celowym działaniem japońskiego giganta. Aczkolwiek nieco innym niż początkowo się wydawało.
Możemy to wyczytać w oświadczeniu, które Sony Interactive Entertainment przesłało redakcji GameSpot:
Gracze mogą nadal uzyskiwać dostęp do swoich zakupionych gier i grać w nie w normalny sposób. Wymagana jest jednorazowa weryfikacja online w celu potwierdzenia licencji gry, po której żadne dalsze logowania nie będą konieczne.
To oznacza, że całość działać będzie inaczej i będzie mniej inwazyjna. Zamiast konieczności comiesięcznego potwierdzania licencji, całe działanie ma mieć charakter jedynie jednorazowy i na tym temat ma się zakończyć. Gracze mogą zatem poczuć sporą ulgę. Jest to bowiem rozwiązanie odmienne od tego, które Denuvo ma podobno wprowadzić wraz z 2K Games. Tam bowiem w grach takich, jak NBA 2K25, NBA 2K26 oraz Marvel’s Midnight Suns konieczne będzie odnawianie tokena uwierzytelniającego dokładnie co 2 tygodnie – w przeciwnym wypadku dostęp do gier zostanie utracony do czasu rzeczonego odnowienia.
