Sony nie wierzy w Marathon? Wymowny brak wsparcia marketingowego daje do myślenia

Dziś zdania na temat powodzenia tej produkcji są podzielone. Nie brakuje jednak głosów wskazujących na to, że to jednak pesymiści mieli rację.

Sony nie wierzy w Marathon?

Konkretnych liczb z PlayStation i Xboxa co prawda nie znamy. Możemy jednak śledzić to, jak Marathon radzi sobie na Stamie. Tam zaś nie jest najlepiej. O premierowych 88 tysiącach graczy jednocześnie nikt już ani nie pamięta, ani też nie marzy. Od ponad tygodnia w żadnym momencie sieciowa strzelanka od Bungie nie potrafiła zgromadzić nawet 20 tysięcy osób w tym samym momencie. A to wszystko w zaledwie 2 miesiące od premiery. To oczywiście problem, ale na ciekawy fakt zwraca uwagę Jacob Navok, były dyrektor biznesowy Square Enix Holdings. Mianowicie chodzi o marketingowe działania Sony, a raczej ich brak.