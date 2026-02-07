Tak miało wyglądać Mirror Pond, nowa gra twórców Days Gone

Chociaż dla wielu może to być zaskoczeniem, Bend Studio nadal istnieje. Niemniej żadnej nowej gry nie otrzymaliśmy z jego rąk już od 7 lat.

Ostatnim zrealizowanym projektem ekipy z Orgenu było wszak Days Gone. Nie oznacza to jednak, że nad niczym innym ona nie pracowała. Oto, czym miało być Mirror Pond, skasowana gra twórców Days Gone Od 2021 roku Bend Studio miało rozwijać projekt nazwany roboczo Mirror Pond. Miała to być produkcja ukazująca akcję z perspektywy trzeciej osoby. Wszystko miało dziać się w otwartym świecie, niemniej przy wykorzystaniu mechanizmów typowych dla gier usług. Finalnie jednak tytuł ten nigdy nie ujrzał światła dziennego.

Na początku 2025 roku Sony postanowiło go bowiem anulować. Teraz jeden z byłych pracowników Bend ujawnił przyczyny takiego rozwoju wypadków. A powód był prozaiczny, bo “góra” nie była zwyczajnie zadowolona z tempa prac, które trwały ponad trzy lata. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę szczegółów, które były podawane do opinii publicznej, takie zarzuty mogły nie być bezpodstawne. Tak czy inaczej, mimo skasowania Mirror Pond już rok temu, otrzymaliśmy kilka nowych materiałów. Niemniej pochodzą one z pokazu byłego animatora studia i stanowią bardziej surową treść. Niemniej to krótkie nagranie daje nam pewien pogląd na to, jaki mniej więcej obraz deweloperzy i scenarzyści mogli mieć w swoich głowach.

GramTV przedstawia:

Widzimy zatem m.in. stacjonarne działko patrolujące. Do tego dochodzą animacje poruszania się podczas przycelowania z broni. Kolejny segment pokazuje nam, jak postać korzysta z gadżetów, z których część prawdopodobnie miała być przytroczona do noszonego na biodrach paska. Wśród nich znalazły się m.in. wystrzeliwane z ręki strzałki czy też swoiste przesuwające się na prawe ramię małe wyrzutnie. Jak jednak zostało wspomniane, Mirror Pond zostało skasowane. Ponadto studio nigdy nie dostało szansy, by stworzyć wyczekiwane przez niektórych fanów Days Gone 2. Wobec tego ostatnią produkcją, która wyszła spod rąk Bend Studio pozostaje pierwsze Days Gone, które światło dzienne ujrzało jeszcze w 2019 roku. Nie udało się wczytać ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

