Bloodborne na PC? Prezes From Software jest na tak, ale nie chce o tym mówić

Na ostatnim State of Play doczekaliśmy się zapowiedzi God of War: Ragnarok na PC. Od kilku dobrych lat wielu użytkowników komputerów osobistych czeka jednak na możliwość zapoznania się z Bloodborne. Niestety nie zapowiada się, by w najbliższym czasie wspomniana produkcja doczekała się pecetowej wersji, mimo że deweloperzy ze studia From Software bardzo by tego chcieli.

From Software chciałoby portu Bloodborne na PC, ale wszystko zależy od Sony

Hidetaka Miyazaki – prezes From Software – w rozmowie z redakcją PC Gamer przyznał, że jego zespół „chce portu Bloodborne na PC”. Deweloper dał również jasno do zrozumienia, że on sam chętnie zobaczyłby wspomnianą produkcję na komputerach osobistych. Twórca serii Dark Souls woli jednak uniknąć kłopotów i nie wypowiadać się w tej kwestii.