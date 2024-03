Sony zrobiło ankietę o ulubionych grach PlayStation – i zapomniało o Bloodborne

W ankiecie znajdziemy m.in. Uncharted 4 Demon’s Souls czy Ghost of Tsushima . Na pytanie o to, „która gra króluje na PlayStation” w każdej z faz głosowania odpowiadało ponad 20 tysięcy osób –

Niemniej jednak, w komentarzach pod każdym tweetem roi się od fanów Bloodborne, który twierdzą, że Sony nie wrzuciło do ankiety tej konkretnej produkcji z obawy przed tym, iż od razu byłoby wiadomo, co ostatecznie wygra. Czy rzeczywiście japońska firma zrobiła to celowo? Czy może jednak jest to zwykła pomyłka, niedopatrzenie? Tego się raczej nie dowiemy – mimo lawiny komentarzy pytających o Bloodborne prowadzący profil nie śpieszą się z odpowiedzią.

