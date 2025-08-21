Aktualizacja do Path of Exile 2 zmienia wszystko. Darmowy weekend dla graczy

Ogromna liczba nowości, poprawki i nowa liga już 29 sierpnia.
Path of Exile 2 otrzyma jedną z największych aktualizacji, jakie gra otrzymała we wczesnym dostępie – zawiera nowe akty, poprawki balansu, mechaniki endgame’u, a także pierwszą pełnoprawną ligę. Co ważne, wraz z debiutem aktualizacji gracze będą mogli sprawdzić tytuł w ramach darmowego weekendu.
Path of Exile 2 – deweloperzy wprowadzają ogromne zmiany
Największą nowością jest Akt IV, który przenosi nas na archipelag Ngamakanui, składający się z ośmiu wysp pełnych unikalnych wyzwań. Historia koncentruje się na poszukiwaniu fragmentów legendarnej broni, a gracze odwiedzą m.in. znane z pierwszej części miasto Kingsmarch. Do tego dochodzą trzy nowe miniakty, które zastępują powtarzanie wcześniejszych aktów na poziomie trudności Cruel. Dzięki nim kampania staje się bardziej płynna i mniej nużąca.
Aktualizacja wprowadza także ligę Rise of the Abyss, opartą na znanej fanom pierwszej części mechanice. Podczas rozgrywki gracze natrafią na szczeliny, z których wyłonią się hordy przeciwników, a ich pokonanie nagrodzi nowymi przedmiotami i systemem modyfikacji. Ważną zmianą jest również wprowadzenie sprintu, kompletnie przebudowane Support Gemy, nowe mapy do endgame’u, a także asynchroniczny handel, pozwalający kupować przedmioty bez obecności sprzedawcy w grze.
Premiera The Third Edict odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 22:00 czasu polskiego. Wtedy też wystartuje darmowy weekend, który potrwa do 1 września i pozwoli każdemu zagrać w Path of Exile 2 bez żadnych opłat. Twórcy poinformowali również, że pełna premiera gry nie nastąpi w 2025 roku – nowym celem jest marzec 2026.