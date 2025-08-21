Aktualizacja do Path of Exile 2 zmienia wszystko. Darmowy weekend dla graczy

Path of Exile 2 otrzyma jedną z największych aktualizacji, jakie gra otrzymała we wczesnym dostępie – zawiera nowe akty, poprawki balansu, mechaniki endgame’u, a także pierwszą pełnoprawną ligę. Co ważne, wraz z debiutem aktualizacji gracze będą mogli sprawdzić tytuł w ramach darmowego weekendu.

Path of Exile 2 – deweloperzy wprowadzają ogromne zmiany

Największą nowością jest Akt IV, który przenosi nas na archipelag Ngamakanui, składający się z ośmiu wysp pełnych unikalnych wyzwań. Historia koncentruje się na poszukiwaniu fragmentów legendarnej broni, a gracze odwiedzą m.in. znane z pierwszej części miasto Kingsmarch. Do tego dochodzą trzy nowe miniakty, które zastępują powtarzanie wcześniejszych aktów na poziomie trudności Cruel. Dzięki nim kampania staje się bardziej płynna i mniej nużąca.