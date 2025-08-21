Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktualizacja do Path of Exile 2 zmienia wszystko. Darmowy weekend dla graczy

Mikołaj Berlik
2025/08/21 13:00
Ogromna liczba nowości, poprawki i nowa liga już 29 sierpnia.

Path of Exile 2 otrzyma jedną z największych aktualizacji, jakie gra otrzymała we wczesnym dostępie – zawiera nowe akty, poprawki balansu, mechaniki endgame’u, a także pierwszą pełnoprawną ligę. Co ważne, wraz z debiutem aktualizacji gracze będą mogli sprawdzić tytuł w ramach darmowego weekendu.

Path of Exile 2
Path of Exile 2

Path of Exile 2 – deweloperzy wprowadzają ogromne zmiany

Największą nowością jest Akt IV, który przenosi nas na archipelag Ngamakanui, składający się z ośmiu wysp pełnych unikalnych wyzwań. Historia koncentruje się na poszukiwaniu fragmentów legendarnej broni, a gracze odwiedzą m.in. znane z pierwszej części miasto Kingsmarch. Do tego dochodzą trzy nowe miniakty, które zastępują powtarzanie wcześniejszych aktów na poziomie trudności Cruel. Dzięki nim kampania staje się bardziej płynna i mniej nużąca.

Aktualizacja wprowadza także ligę Rise of the Abyss, opartą na znanej fanom pierwszej części mechanice. Podczas rozgrywki gracze natrafią na szczeliny, z których wyłonią się hordy przeciwników, a ich pokonanie nagrodzi nowymi przedmiotami i systemem modyfikacji. Ważną zmianą jest również wprowadzenie sprintu, kompletnie przebudowane Support Gemy, nowe mapy do endgame’u, a także asynchroniczny handel, pozwalający kupować przedmioty bez obecności sprzedawcy w grze.

GramTV przedstawia:

Premiera The Third Edict odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 22:00 czasu polskiego. Wtedy też wystartuje darmowy weekend, który potrwa do 1 września i pozwoli każdemu zagrać w Path of Exile 2 bez żadnych opłat. Twórcy poinformowali również, że pełna premiera gry nie nastąpi w 2025 roku – nowym celem jest marzec 2026.

Źródło:https://pathofexile2.com/edict

Tagi:

News
PC
wczesny dostęp
za darmo
Path of Exile
PlayStation 5
Path of Exile 2
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:07

Zdaje się, że wreszcie sprawdzę, jak się gra w 2 osoby na jednym tv. O ile przebiję się przez kolejkę do logowania...

Dla osób, które grały w Poe2 mam parę pytań:- Czy jeśli planuję grać w 2 osoby (po długim weekendzie) na konsoli, to będę potrzebował zakupić 2 klucze wczesnego dostępu, czy też wystarczy 1 kopia gry, jak w przypadku Diablo 4? Dodam, że planujemy korzystać z istniejących kont z Poe1- Co z mikrotansakcjami z Poe1? Głównie moje pytanie dotyczy tego, czy rozwinięcia wielkości "skrzynki" z Poe1 będą dostępne w Poe2, czy będę musiał kupić je od zera?




