God of War Ragnarok z oficjalną zapowiedzią na PC. Bez konta PSN nie zagracie

Gracze będą mogli doświadczyć epickiej przygody Kratosa i jego syna Atreusa w rozdzielczości 4K z odblokowaną liczbą klatek na sekundę. Produkcja otrzyma również pełną integrację z NVIDIA RTX Deep Learning Super Sampling (DLSS), AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) i Intel XeSS (Xe Super Sampling). Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie wyższych ustawień graficznych i rozdzielczości wyjściowych przy zachowaniu wysokiej liczby FPS-ów. God of War Ragnarok na PC obsługuje także ultraszerokokątne ekrany 21:9 i super ultrapanoramiczne 32:9.

God of War Ragnarok – zapowiedź wersji na PC i konieczność posiadania konta PSN

Plotki o pecetowej wersji God of War Ragnarok okazały się prawdziwe. Na State of Play Sony oficjalnie zapowiedziało port gry na komputery osobiste, który zadebiutuje na rynku już jesienią tego roku. Santa Monica Studio zaprezentowało pierwszy zwiastun, który wymienia najważniejsze funkcje pecetowego wydania ostatnich przygód Kratosa.

Wydanie na PC będzie zawierać darmowy dodatek God of War Ragnarok: Valhalla oraz rozbudowany tryb Nowej Gry+. Do sprzedaży na Steam i Epic Games Store trafią edycje Standardowa i Digital Deluxe. Obie wersje zapewniają dodatki w ramach zamówień przedpremierowych, oferujące śnieżną zbroję Kratos Risen i śnieżną tunikę Atreus Risen.

Niestety, jest również zła wiadomość dla niektórych graczy. God of War Ragnarok będzie wymagał konta PlayStation Network. Sony chce nadal łączyć graczy konsolowych i pecetowych na jednej platformie, nawet w tytułach bez funkcji sieciowych. Sony potwierdziło, że również Until Dawn Remake będzie wymagał PSN-a do zagrania w grę.