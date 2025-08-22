Zaloguj się lub Zarejestruj

8 lat później, lecz popularny FPS w końcu wychodzi z bety. Znamy datę premiery wersji 1.0

Mikołaj Berlik
2025/08/22 12:00
0
0

Pełna wersja już za rogiem.

Escape from Tarkov, jedna z najpopularniejszych strzelanek hardcore’owych ostatnich lat, w końcu doczeka się pełnego wydania. Studio Battlestate Games ogłosiło, że wersja 1.0 zadebiutuje 15 listopada 2025 roku. To oznacza, że gra opuści fazę wczesnego dostępu ponad 8 lat po swoim debiucie i aż 13 lat po rozpoczęciu prac nad projektem.

Escape from Tarkov – co przyniesie aktualizacja 1.0?

Twórcy nie ujawnili jeszcze pełnej listy zmian, jednak wcześniejsze informacje wskazują, że w finalnym wydaniu znajdzie się kampania fabularna. Gracze będą w niej próbowali faktycznie uciec z Tarkova, a każda udana próba ma resetować postać i zmuszać do rozpoczęcia wszystkiego od nowa.

Oprócz tego aktualizacja ma rozwinąć takie elementy jak system klanów i frakcji, a także wprowadzić szerokie zmiany w balansie, mechanikach rozgrywki, mapach, broniach i ekwipunku. Battlestate Games zapowiada więc, że praktycznie każdy aspekt gry zostanie w jakiś sposób usprawniony.

Na ten moment Escape from Tarkov można kupić wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony gry. Deweloperzy potwierdzili jednak, że tytuł pojawi się również na Steamie, choć nastąpi to dopiero po premierze wersji 1.0. Ostatnio informowaliśmy o ogromnej fali banów.

