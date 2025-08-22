8 lat później, lecz popularny FPS w końcu wychodzi z bety. Znamy datę premiery wersji 1.0

Escape from Tarkov, jedna z najpopularniejszych strzelanek hardcore’owych ostatnich lat, w końcu doczeka się pełnego wydania. Studio Battlestate Games ogłosiło, że wersja 1.0 zadebiutuje 15 listopada 2025 roku. To oznacza, że gra opuści fazę wczesnego dostępu ponad 8 lat po swoim debiucie i aż 13 lat po rozpoczęciu prac nad projektem.

Escape from Tarkov – co przyniesie aktualizacja 1.0?

Twórcy nie ujawnili jeszcze pełnej listy zmian, jednak wcześniejsze informacje wskazują, że w finalnym wydaniu znajdzie się kampania fabularna. Gracze będą w niej próbowali faktycznie uciec z Tarkova, a każda udana próba ma resetować postać i zmuszać do rozpoczęcia wszystkiego od nowa.