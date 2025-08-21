Kaidan przeniesie graczy do dawnej Japonii. Pierwszy zwiastun już dostępny

Mroczne dark fantasy z Yokai i kooperacją pojawiło się na gamescom 2025.

Podczas trwającego gamescom 2025 zaprezentowano pierwszy zwiastun gry Kaidan. To nadchodząca produkcja osadzona w mrocznym świecie dark fantasy, czerpiąca inspiracje z dawnej Japonii. Gracze będą mogli samotnie lub w kooperacji wyruszyć w podróż pełną grozy, gdzie największym zagrożeniem okażą się demoniczne stwory Yokai.

Kaidan – opis gry

Twórcy zapowiadają, że kluczowym elementem zabawy będą przygotowania do wypraw. Zbieranie surowców oraz odpowiednich narzędzi walki odegra istotną rolę przed każdą misją. Starcia z potężnymi bossami inspirowanymi japońskim folklorem mają stanowić największe wyzwania w grze.