Dwie darmowe gry w Epic Games Store. Kolejne prezenty dla graczy PC

Patrycja Pietrowska
2025/08/21 09:00
Sklep Epic przygotował kolejne prezenty dla pecetowych graczy.

Nastał czwartek, a to oznacza, że dziś odbierzemy kolejne prezenty od Epic Games Store. Już od godziny 17:00 gracze pecetowi będą mogli przypisać do swoich kont Kamaeru oraz Strange Horticulture. Na odbiór prezentów będziemy mieli czas do kolejnego czwartku, 28 sierpnia 2025 roku.

Epic Games Store
Epic Games Store

Stwórz sanktuarium dla żab i przywróć bioróżnorodność mokradeł w Kamaeru, przytulnej grze o kolekcjonowaniu żab, w której robisz im zdjęcia, grasz w minigry i dekorujesz własne siedlisko. Wskakuj od razu do zabawy! – czytamy w opisie Kamaeru.

Okultystyczna gra logiczna, w której wcielasz się w właściciela lokalnego sklepu z roślinami. Odkrywaj i identyfikuj nowe gatunki, głaszcz kota, rozmawiaj z sabatem albo dołącz do kultu. Wykorzystaj swoją kolekcję potężnych roślin, aby wpłynąć na rozwój historii i odkryć mroczne tajemnice Undermere. – głosi opis Strange Horticulture.

Darmowe gry w Epic Games Store

Przypominamy, że jeszcze dziś, do godziny 17:00, odbierzemy prezenty z ubiegłego tygodnia. Jest to gra Hidden Folks oraz Totally Reliable Delivery Service.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

