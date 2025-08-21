Dwie darmowe gry w Epic Games Store. Kolejne prezenty dla graczy PC

Nastał czwartek, a to oznacza, że dziś odbierzemy kolejne prezenty od Epic Games Store. Już od godziny 17:00 gracze pecetowi będą mogli przypisać do swoich kont Kamaeru oraz Strange Horticulture. Na odbiór prezentów będziemy mieli czas do kolejnego czwartku, 28 sierpnia 2025 roku.

Stwórz sanktuarium dla żab i przywróć bioróżnorodność mokradeł w Kamaeru, przytulnej grze o kolekcjonowaniu żab, w której robisz im zdjęcia, grasz w minigry i dekorujesz własne siedlisko. Wskakuj od razu do zabawy! – czytamy w opisie Kamaeru.

Okultystyczna gra logiczna, w której wcielasz się w właściciela lokalnego sklepu z roślinami. Odkrywaj i identyfikuj nowe gatunki, głaszcz kota, rozmawiaj z sabatem albo dołącz do kultu. Wykorzystaj swoją kolekcję potężnych roślin, aby wpłynąć na rozwój historii i odkryć mroczne tajemnice Undermere. – głosi opis Strange Horticulture.

Darmowe gry w Epic Games Store

Przypominamy, że jeszcze dziś, do godziny 17:00, odbierzemy prezenty z ubiegłego tygodnia. Jest to gra Hidden Folks oraz Totally Reliable Delivery Service.