Gra inspirowana Mass Effectem z obszernym pokazem na gamescom 2025

RPG od Owlcat Games zachwyciło na gamescomie 2025

Na tegorocznym gamescomie wybrani dziennikarze zobaczyli zamknięty pokaz The Expanse: Osiris Reborn, nowego RPG od Owlcat Games. Gra, oparta na powieściach Jamesa S. A. Coreya i serialu Amazona, już teraz porównywana jest do serii Mass Effect. The Expanse: Osiris Reborn – fabuła i wybory gracza Produkcja pozwala wcielić się w bliźniaków-najemników z Pinkwater Security, którzy trafiają na asteroidę Eros w samym środku eksperymentów Protogenu. Kradzież statku korporacji staje się początkiem wydarzeń, które mogą zaważyć na losach całej stacji. Decyzje mają ogromne znaczenie – podczas pokazu dziennikarze zobaczyli scenę, w której błędny wybór doprowadził do przypadkowej śmierci większości mieszkańców stacji.

Co ważne, choć gra mocno osadzona jest w uniwersum The Expanse, znajomość książek czy serialu nie będzie konieczna. Pojawią się jednak bohaterowie znani z ekranizacji, a część z nich ma zostać odegrana przez oryginalnych aktorów. Gracze wybiorą także płeć i pochodzenie postaci, co wpłynie na wygląd, dialogi oraz styl gry. Według relacji Polygon, największe wrażenie robi żyjący świat – NPC-e komentują wydarzenia polityczne, handlują, zlecają zadania poboczne. Quest „A Purrfect Gift” wymaga np. dostarczenia tajemniczej paczki, a równolegle narasta konflikt z Protogenem, który domaga się zwrotu promu. Sposób rozwiązania tej sytuacji – perswazja czy walka – prowadzi do zupełnie innych konsekwencji.

GramTV przedstawia:

Walka stawia na współpracę z towarzyszami, którzy posiadają unikalne zdolności, np. hakowanie czy niszczenie konstrukcji otoczenia. Starcia są dynamiczne i widowiskowe, a eksplozje zmieniają otoczenie pola bitwy. Pokaz szczególnie zapadł w pamięć dzięki sekwencji w przestrzeni kosmicznej – z widokiem Jowisza i możliwością chodzenia po powierzchniach dzięki magnetycznym butom. The Expanse: Osiris Reborn ma zaoferować 20–30 godzin rozgrywki. Zwiedzimy m.in. Marsa, Ceres i Księżyc, a historia będzie rozwijać się równolegle do opowieści Jamesa Holdena znanej z książek i serialu. Połączenie dużej swobody wyborów, kosmicznej eksploracji i klimatycznych lokacji sprawia, że Osiris Reborn już teraz określany jest mianem duchowego spadkobiercy Mass Effecta.