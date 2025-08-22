Hollow Knight: Silksong bez recenzji przed premierą. Team Cherry tłumaczy decyzję

Po latach oczekiwań Hollow Knight: Silksong wreszcie ma oficjalną datę premiery – gra zadebiutuje 4 września 2025 roku. Jednak zainteresowani przedpremierowymi opiniami recenzentów muszą uzbroić się w cierpliwość. Jason Schreier z Bloomberga ujawnił, że Team Cherry nie planuje wysyłki kodów recenzenckich przed premierą.

Hollow Knight: Silksong – decyzja twórców

Według deweloperów wcześniejszy dostęp dla mediów byłby niesprawiedliwy wobec osób, które wsparły projekt na Kickstarterze i od lat czekają na grę. Zespół podkreślił również, że jako małe studio nie ma zasobów, by zajmować się procesem dystrybucji kodów tuż przed premierą.