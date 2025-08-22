Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollow Knight: Silksong bez recenzji przed premierą. Team Cherry tłumaczy decyzję

Mikołaj Berlik
2025/08/22 10:00
Premiera już niedługo.

Po latach oczekiwań Hollow Knight: Silksong wreszcie ma oficjalną datę premiery – gra zadebiutuje 4 września 2025 roku. Jednak zainteresowani przedpremierowymi opiniami recenzentów muszą uzbroić się w cierpliwość. Jason Schreier z Bloomberga ujawnił, że Team Cherry nie planuje wysyłki kodów recenzenckich przed premierą.

Hollow Knight: Silksong – decyzja twórców

Według deweloperów wcześniejszy dostęp dla mediów byłby niesprawiedliwy wobec osób, które wsparły projekt na Kickstarterze i od lat czekają na grę. Zespół podkreślił również, że jako małe studio nie ma zasobów, by zajmować się procesem dystrybucji kodów tuż przed premierą.

Choć decyzja może wydawać się nietypowa, entuzjazm wokół produkcji jest tak duży, że tytuł prawdopodobnie nie potrzebuje przedpremierowych recenzji. Gra od dnia premiery trafi także do katalogu Xbox Game Pass, co ułatwi dostęp wielu graczom.

Hollow Knight: Silksong ukaże się na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Produkcja zaoferuje także wsparcie dla ROG Ally i Ally X od dnia ich premiery 16 października.

Źródło:https://bsky.app/profile/jasonschreier.bsky.social/post/3lwwhdljpsk2i

