Hollow Knight: Silksong bez recenzji przed premierą. Team Cherry tłumaczy decyzję

Po latach oczekiwań Hollow Knight: Silksong wreszcie ma oficjalną datę premiery – gra zadebiutuje 4 września 2025 roku. Jednak zainteresowani przedpremierowymi opiniami recenzentów muszą uzbroić się w cierpliwość. Jason Schreier z Bloomberga ujawnił, że Team Cherry nie planuje wysyłki kodów recenzenckich przed premierą.
Hollow Knight: Silksong – decyzja twórców
Według deweloperów wcześniejszy dostęp dla mediów byłby niesprawiedliwy wobec osób, które wsparły projekt na Kickstarterze i od lat czekają na grę. Zespół podkreślił również, że jako małe studio nie ma zasobów, by zajmować się procesem dystrybucji kodów tuż przed premierą.
