Beyond Good & Evil 2 najdłużej opóźnianą produkcją w historii gier wideo

Według nieoficjalnych informacji pod koniec lipca rozpoczęto testy Beyond Good & Evil 2. Nieco później Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – informował jednak, że od debiutu produkcji wciąż dzielą nas co najmniej dwa lata. Tymczasem wspomniana produkcja już teraz może „pochwalić się” tytułem najdłużej opóźnianej gry w historii i wiele wygląda na to, że dzieło Ubisoftu w najbliższym czasie wyśrubuje ustanowiony rekord.

Beyond Good & Evil 2 przebiło Duke Nukem Forever

Brendan Sinclair – dziennikarz GamesIndustry.biz – opublikował w zeszłym tygodniu na portalu społecznościowym Twitter wpis, w którym zauważył, że od publikacji pierwszego zwiastuna Beyond Good & Evil 2 minęło 5234 dni (stan na dziś to 5239 dni), a Ubisoft wciąż nie ujawnił, kiedy możemy spodziewać się debiutu produkcji. Poprzednim rekordzistą był natomiast Duke Nukem Forever, w którego przypadku od zapowiedzi w 1997 roku do premiery w 2011 roku minęło 5156 dni.



Wspomniany trailer Beyond Good & Evil 2 został opublikowany podczas targów E3 w 2008 roku. Obecnie tytuł ma znajdować się w „aktywnej produkcji”, ale jak wspomnieliśmy wyżej – na premierę gry najprawdopodobniej będzie trzeba jeszcze nieco poczekać.



Na koniec przypomnijmy, że Beyond Good & Evil 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Pod względem fabularnym „dwójka” jest prequelem wydanego w 2003 roku Beyond Good & Evil. Akcja gry toczyć ma się w Systemie 3, czyli układzie gwiezdnym, który eksplorujemy, by walczyć o wolność. Niestety na ten moment nie znamy nawet przybliżonej daty premiery gry.

