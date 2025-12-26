Squadron 42 zalicza przełom. Teraz czas na optymalizację i dopracowanie projektu

Jeśli chodzi o Squadron 42, naszym głównym celem przez cały 2025 rok było dalsze rozwijanie postępów z 2024 roku oraz tego, co zaprezentowaliśmy podczas ubiegłorocznego CitizenConu. Skupiliśmy się na doprowadzeniu gry do stanu kompletnej pod względem zawartości oraz zamknięciu pozostałych kluczowych zadań w ramach przygotowań do fazy beta.

Wszystkie rozdziały są już w pełni grywalne od początku do końca, a my regularnie przechodzimy grę wewnętrznie. Squadron 42 to rozbudowana produkcja, oferująca ponad czterdzieści godzin rozgrywki, i coraz wyraźniej widać, jak wyjątkowym tytułem stanie się po zakończeniu ostatnich prac nad dopracowaniem, optymalizacją oraz eliminacją błędów.

Dużą częścią tego, co umożliwia realizację tej wizji, jest technologia, którą przez wiele lat rozwijaliśmy w CIG. Możliwość płynnego przechodzenia z poruszania się pieszo do pojazdu, którym można latać i swobodnie się w nim przemieszczać, a następnie lądowania na planecie czy podróżowania między systemami gwiezdnymi – wszystko bez ekranów ładowania – tworzy poziom immersji, który bardzo trudno odtworzyć. To połączenie bliskiej interakcji z galaktyczną skalą stanowi fundament wyjątkowości Squadron 42.

Równie istotna jest jakość samej zawartości. Od scenariusza i rejestracji aktorskiej, przez postacie, lokacje, statki, oświetlenie, dźwięk, przerywniki filmowe i projekt rozgrywki – poziom dbałości o każdy element gry to coś, z czego jestem niezwykle dumny. W połączeniu z głęboko interaktywnymi systemami tworzy to doświadczenie, które wciąga gracza w ten świat i nie pozwala mu go opuścić.