Squadron 42 zalicza przełom. Teraz czas na optymalizację i dopracowanie projektu

Cloud Imperium Games raportuje postępy nad gwiezdną sagą i nowościami w Star Citizen.
Wraz z końcem 2025 roku gracze otrzymali informacje dotyczące postępów prac studia Cloud Imperium Games. W najnowszym podsumowaniu roku Chris Roberts ogłosił, że Squadron 42 osiągnął etap pełnej grywalności wszystkich przygotowanych rozdziałów, co stanowi kamień milowy w rozwoju tego wieloletniego projektu. Obecnie wysiłki deweloperów koncentrują się głównie na eliminowaniu usterek, optymalizacji oraz końcowym dopracowywaniu detali technicznych.
Squadron 42 osiąga kluczowy etap. Cała kampania jest już w pełni grywalna
Cały miniony rok upłynął zespołowi na finalizowaniu zadań, dzięki czemu kampania dla pojedynczego gracza zyskała status kompletnej pod względem zawartości i jest systematycznie przygotowywana do fazy testów beta. Szacuje się, że przejście całej historii zajmie użytkownikom ponad czterdzieści godzin rozgrywki.
Jeśli chodzi o Squadron 42, naszym głównym celem przez cały 2025 rok było dalsze rozwijanie postępów z 2024 roku oraz tego, co zaprezentowaliśmy podczas ubiegłorocznego CitizenConu. Skupiliśmy się na doprowadzeniu gry do stanu kompletnej pod względem zawartości oraz zamknięciu pozostałych kluczowych zadań w ramach przygotowań do fazy beta.
Wszystkie rozdziały są już w pełni grywalne od początku do końca, a my regularnie przechodzimy grę wewnętrznie. Squadron 42 to rozbudowana produkcja, oferująca ponad czterdzieści godzin rozgrywki, i coraz wyraźniej widać, jak wyjątkowym tytułem stanie się po zakończeniu ostatnich prac nad dopracowaniem, optymalizacją oraz eliminacją błędów.
Dużą częścią tego, co umożliwia realizację tej wizji, jest technologia, którą przez wiele lat rozwijaliśmy w CIG. Możliwość płynnego przechodzenia z poruszania się pieszo do pojazdu, którym można latać i swobodnie się w nim przemieszczać, a następnie lądowania na planecie czy podróżowania między systemami gwiezdnymi – wszystko bez ekranów ładowania – tworzy poziom immersji, który bardzo trudno odtworzyć. To połączenie bliskiej interakcji z galaktyczną skalą stanowi fundament wyjątkowości Squadron 42.
Równie istotna jest jakość samej zawartości. Od scenariusza i rejestracji aktorskiej, przez postacie, lokacje, statki, oświetlenie, dźwięk, przerywniki filmowe i projekt rozgrywki – poziom dbałości o każdy element gry to coś, z czego jestem niezwykle dumny. W połączeniu z głęboko interaktywnymi systemami tworzy to doświadczenie, które wciąga gracza w ten świat i nie pozwala mu go opuścić.
Chociaż dokładny termin debiutu wersji beta Squadron 42 pozostaje jeszcze nieokreślony, studio planuje dalsze rozszerzanie zawartości modułu wieloosobowego w nadchodzącym czasie.
Równocześnie rozwijany projekt sieciowy Star Citizen również otrzymał istotne usprawnienia. Zadebiutował w niej eksperymentalny tryb obsługujący urządzenia rzeczywistości wirtualnej. Dzięki technologii VR użytkownicy mogą w pełni docenić autentyczną wielkość maszyn, elementów wyposażenia i otaczających ich lokacji. Kolejnym technologicznym fundamentem jest wprowadzony wcześniej system Server Meshing, pozwalający serwerom na automatyczne i natychmiastowe dostosowywanie się do obciążenia generowanego przez aktualną aktywność graczy.
W tym roku odnotowaliśmy rekordowe zaangażowanie graczy – w Star Citizen spędzono łącznie ponad 64 miliony godzin (wzrost z 48 milionów w 2024 roku). Ustanowiliście nowe rekordy jednoczesnej liczby graczy oraz unikalnych użytkowników dziennych, a we wszystkich kluczowych wskaźnikach zanotowaliśmy ogromne wzrosty, w tym o 40–60% w średniej liczbie aktywnych użytkowników dziennie oraz średnim szczycie jednoczesnej gry.
Zauważyliśmy również znaczącą poprawę stabilności serwerów – liczba rozłączeń graczy spadła o 57% na każdy milion godzin rozgrywki w porównaniu z 2024 rokiem. – podsumowują twórcy.