Wygląda na to, że nowy serial Star Trek rehabilituje jedną z najbardziej znienawidzonych postaci serii

Jakub Piwoński
2025/12/28 13:30
Mowa o postaci z Następnego pokolenia.

Uniwersum Star Treka po raz kolejny sięga do własnej historii, by symbolicznie ją skorygować. W nadchodzącym serialu Starfleet Academy, twórcy zdecydowali się na zaskakujący gest wobec jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci całej franczyzy – Wesleya Crushera.

Star Trek
Star Trek

Star Trek: Starfleet Academy zrehabilituje tę nielubianą postać?

W opublikowanej niedawno scenie promocyjnej na Instagramie widać mural upamiętniający legendarnych oficerów Gwiezdnej Floty. Wśród nazwisk pojawia się właśnie Crusher, grany niegdyś przez Wila Wheatona. Scenie towarzyszy temu wypowiedź kapitan Nahli Ake (Holly Hunter), która wspomina „najwspanialszych oficerów Floty, którzy stali się legendą”. Dla wielu fanów to jasny sygnał: po 35 latach od odejścia z Następnego Pokolenia Wesley Crusher doczekał się oficjalnej rehabilitacji.

Postać Crushera, granego przez Wila Wheatona, od lat budziła skrajne emocje. W czasach emisji Następnego Pokolenia był często krytykowany jako zbyt idealny bohater, określany mianem Mary Sue lub fabularnego wytrycha. Kontrowersje wzbudzał zwłaszcza jego szybki awans na chorążego oraz wyjątkowa pozycja na pokładzie USS Enterprise.

Z perspektywy czasu wielu widzów zwraca jednak uwagę, że Wesley brał udział w licznych kluczowych misjach i wielokrotnie ratował załogę, co realnie uzasadniałoby wyróżnienia i awanse. Nowy serial zdaje się to potwierdzać, wpisując go w oficjalny panteon bohaterów Floty Gwiezdnej.

Choć decyzja twórców nosi znamiona czystego fanserwisu – zwłaszcza że Crusher ostatecznie porzucił Akademię – dla wielu fanów to długo wyczekiwany gest sprawiedliwości. A dla Star Treka kolejny dowód na to, że nawet po dekadach potrafi dialogować z własnym dziedzictwem. Nowy serial zadebiutuje już w styczniu.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/new-star-trek-clip-finally-completes-the-redemption-of-the-next-generations-most-hated-character/

Tagi:

Popkultura
science fiction
Star Trek
Paramount
serial SF
serial science-fiction
Star Trek: Starfleet Academy
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

