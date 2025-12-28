Wygląda na to, że nowy serial Star Trek rehabilituje jedną z najbardziej znienawidzonych postaci serii

Uniwersum Star Treka po raz kolejny sięga do własnej historii, by symbolicznie ją skorygować. W nadchodzącym serialu Starfleet Academy, twórcy zdecydowali się na zaskakujący gest wobec jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci całej franczyzy – Wesleya Crushera.

Star Trek: Starfleet Academy zrehabilituje tę nielubianą postać?

W opublikowanej niedawno scenie promocyjnej na Instagramie widać mural upamiętniający legendarnych oficerów Gwiezdnej Floty. Wśród nazwisk pojawia się właśnie Crusher, grany niegdyś przez Wila Wheatona. Scenie towarzyszy temu wypowiedź kapitan Nahli Ake (Holly Hunter), która wspomina „najwspanialszych oficerów Floty, którzy stali się legendą”. Dla wielu fanów to jasny sygnał: po 35 latach od odejścia z Następnego Pokolenia Wesley Crusher doczekał się oficjalnej rehabilitacji.