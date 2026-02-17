Battlefield 6 wchodzi w drugi sezon. Twórcy czekają na werdykt graczy

Battlefield 6 rusza z drugim sezonem. Czy społeczność wróci do gry?
Informacje na temat nastrojów w studiu pojawiły się za pośrednictwem wpisu opublikowanego przez profil charlieINTEL w serwisie X. Jeden z deweloperów miał odnieść się do malejącej liczby aktywnych użytkowników. Jak przekazano, po ujawnieniu zwiastuna i roadmapy twórcy z niepewnością obserwują reakcje odbiorców, licząc na to, że jak najwięcej graczy zdecyduje się wrócić do tytułu lub sprawdzić go po raz pierwszy.
Premiera Battlefield 6 należała do wyjątkowo udanych. W okresie testów beta produkcja osiągnęła na Steamie jednocześnie około 500 tysięcy graczy. Po pełnym debiucie wynik ten jeszcze wzrósł, przekraczając poziom 700 tysięcy użytkowników bawiących się w tym samym czasie. Tytuł potrafił wówczas rywalizować o uwagę odbiorców nawet z serią Call of Duty, notując bardzo mocne otwarcie.
Obecnie sytuacja wygląda jednak inaczej. W ostatnich dniach średnia liczba aktywnych graczy wahała się między 50 a 70 tysiącami. To wyraźny spadek względem rekordów z okresu premiery. Dla porównania, ARC Raiders notuje w ostatnim czasie średnio od 250 do 290 tysięcy graczy, co pokazuje skalę konkurencji na rynku sieciowych strzelanek.
Nadchodzący sezon oraz zaplanowane aktualizacje mają być próbą odwrócenia negatywnego trendu. Twórcy otwarcie przyznają jednak, że wszystko zależy od reakcji społeczności. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Battlefield 6 zadebiutował 10 października 2025 roku. Strzelanka jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.