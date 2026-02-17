Battlefield 6 wchodzi w drugi sezon. Twórcy czekają na werdykt graczy

Drugi sezon Battlefield 6 startuje już dziś – 17 lutego 2025 roku. Studio odpowiedzialne za produkcję przedstawiło już szczegóły dotyczące nadchodzących aktualizacji zarówno dla podstawowej wersji gry, jak i trybu battle royale REDSEC. Mimo zaprezentowania planu rozwoju na kolejne miesiące, w zespole nie brakuje niepokoju o to, czy zapowiedziane nowości wystarczą, aby ponownie przyciągnąć społeczność.

Battlefield 6 rusza z drugim sezonem. Czy społeczność wróci do gry?

Informacje na temat nastrojów w studiu pojawiły się za pośrednictwem wpisu opublikowanego przez profil charlieINTEL w serwisie X. Jeden z deweloperów miał odnieść się do malejącej liczby aktywnych użytkowników. Jak przekazano, po ujawnieniu zwiastuna i roadmapy twórcy z niepewnością obserwują reakcje odbiorców, licząc na to, że jak najwięcej graczy zdecyduje się wrócić do tytułu lub sprawdzić go po raz pierwszy.