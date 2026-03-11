Astrolander to coś dla fanów Mario i Astro Bot. Ma to być idealne połączenie

Na horyzoncie pojawił się nowy pretendent do miana ulubionej platformówki fanów gatunku. Astrolander, tworzony przez studio Lost Cartridge Creations, zapowiada się na intrygujący miks mechanik znanych z serii Mario oraz Astro Bot. Gra zmierza na PlayStation 5 oraz PC, a jej premiera została zaplanowana na 2026 rok.

Astrolander – informacje o grze

Świat Astrolander przechodzi drastyczną przemianę zwaną „Cyberlucją”. Dawniej radosne stworzenia stały się mechanicznymi potworami, których jedynym celem jest podbój planet. W tym chaosie przestarzałe programy MVP (stare roboty CRT zasilane kartridżami) są masowo dezaktywowane i przetwarzane na części. Gracze wcielają się w Feedbacka – jednego z ostatnich wolnych robotów MVP – oraz jego pomocnika o imieniu Haptic. Duet musi wyruszyć w podróż, by uratować swoich przyjaciół przed recyklingiem i powstrzymać postępującą Cyberlucję.