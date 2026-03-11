Astrolander to coś dla fanów Mario i Astro Bot. Ma to być idealne połączenie

Na horyzoncie pojawił się nowy pretendent do miana ulubionej platformówki fanów gatunku. Astrolander, tworzony przez studio Lost Cartridge Creations, zapowiada się na intrygujący miks mechanik znanych z serii Mario oraz Astro Bot. Gra zmierza na PlayStation 5 oraz PC, a jej premiera została zaplanowana na 2026 rok.
Astrolander – informacje o grze
Świat Astrolander przechodzi drastyczną przemianę zwaną „Cyberlucją”. Dawniej radosne stworzenia stały się mechanicznymi potworami, których jedynym celem jest podbój planet. W tym chaosie przestarzałe programy MVP (stare roboty CRT zasilane kartridżami) są masowo dezaktywowane i przetwarzane na części. Gracze wcielają się w Feedbacka – jednego z ostatnich wolnych robotów MVP – oraz jego pomocnika o imieniu Haptic. Duet musi wyruszyć w podróż, by uratować swoich przyjaciół przed recyklingiem i powstrzymać postępującą Cyberlucję.
Astrolander stawia na unikalne połączenie perspektyw i innowacyjne podejście do sterowania. Gra płynnie przełącza się między etapami 2.5D a pełnym 3D, oferując zróżnicowane wyzwania platformowe. Do odblokowania będzie 10 unikalnych zdolności, takich jak CDjector, Wazer, Vizray czy Wavo. Aby je zdobyć, gracze muszą kolekcjonować rozrzucone po świecie płyty CD. Produkcja oferuje opcjonalny tryb kooperacji lokalnej, w którym dwóch graczy kontroluje jedną postać jednocześnie. Twórcy żartobliwie zapowiadają, że będzie to ostateczny test dla każdej przyjaźni.Rozgrywka wykorzystuje mechaniki toczenia się, odbijania oraz interakcje z otoczeniem, np. kołyszącymi się mostami.
Wizualnie Astrolander stawia na barwne, dopracowane światy, które mają oddawać ducha klasyków od Nintendo, jednocześnie czerpiąc z haptycznej i technologicznej estetyki hitu od Team Asobi. Tytuł studia Lost Cartridge Creations może okazać się jedną z najciekawszych propozycji dla graczy szukających powiewu świeżości w gatunku platformówek akcji.
