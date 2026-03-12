Kultowy horror z PS2 powrócił w odświeżonej wersji. Pierwsze recenzje nie napawają jednak optymizmem

Fatal Frame II: Crimson Butterfly – remake już zadebiutował
Za projekt odpowiadają Koei Tecmo oraz Team Ninja, studio znane z takich serii jak Nioh, Ninja Gaiden czy Dead or Alive. Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy gra doczekała się odświeżenia – wcześniej pojawiła się wersja Project Zero 2: Wii Edition, wydana w 2012 roku na Nintendo Wii.
Oryginalne Fatal Frame II uchodzi za jeden z najbardziej przerażających survival horrorów swoich czasów. Kontynuacja pierwszej części serii – Fatal Frame – została znacznie lepiej przyjęta przez krytyków, osiągając w serwisie Metacritic wyniki w przedziale 81–84 punktów. Dla wielu fanów gatunku była to produkcja, która do dziś uchodzi za jeden z najstraszniejszych horrorów w historii gier.
Remake nie jest jedynie remasterem czy ulepszonym portem. Twórcy zdecydowali się na pełne odświeżenie oprawy graficznej i dźwiękowej, a także dodanie nowych elementów rozgrywki, w tym mechaniki Holding Hands with Mayu, która wprowadza dodatkową interakcję między bohaterkami.
Co ciekawe, pierwsze oceny wskazują jednak, że remake nie dorównuje legendzie oryginału. W serwisie Metacritic gra osiąga obecnie około 74 punktów, czyli wyraźnie mniej niż pierwowzór. Część recenzentów zwraca uwagę, że bardzo wierne podejście do materiału źródłowego sprawia, iż niektóre rozwiązania projektowe z początku lat 2000 nie prezentują się już tak dobrze w realiach 2026 roku.
Mimo to powrót Fatal Frame II może być świetną okazją dla nowych graczy, by poznać jedną z najbardziej kultowych produkcji w historii japońskich survival horrorów. Remake oferuje od około 10 do 20 godzin rozgrywki i w dniu premiery został wyceniony na 50 dolarów.
