Xbox Game Pass może wkrótce stracić dwie najwyżej oceniane gry ubiegłego roku. To może być ostatnia szansa na ogranie ich w ramach abonamentu

Tych gier raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to mocarne tytułu 2025. Warto zapobiegawczo uruchomić je w ramach subskrybcji.

Subskrybenci Xbox Game Pass mogą wkrótce pożegnać się z jednymi z najlepiej ocenianych tytułów ostatniego roku – Clair Obscur: Expedition 33 i Blue Prince. Choć Microsoft nie potwierdził jeszcze oficjalnie, wszystko wskazuje na to, że gry mogą zniknąć z usługi do końca kwietnia 2026 roku. To ostatnia okazja, aby sprawdzić te produkcje w ramach subskrypcji.

Niepewny los Clair Obscur: Expedition 33 i Blue Prince na Xbox Game Pass

Rok 2025 był prawdziwym festiwalem premier w Xbox Game Pass. W kwietniu tego roku subskrybenci mieli dostęp do takich hitów jak Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, nagrodzonego wieloma tytułami Game of the Year Clair Obscur: Expedition 33 oraz do Blue Prince – gry logicznej z elementami przygody. Podczas gdy posiadacze Game Pass nie muszą martwić się o Oblivion Remastered, który pozostanie w bibliotece dzięki własności Microsoftu, status dwóch pozostałych hitów jest niepewny.