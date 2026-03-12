Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass może wkrótce stracić dwie najwyżej oceniane gry ubiegłego roku. To może być ostatnia szansa na ogranie ich w ramach abonamentu

Jakub Piwoński
2026/03/12 11:30
Tych gier raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to mocarne tytułu 2025. Warto zapobiegawczo uruchomić je w ramach subskrybcji.

Subskrybenci Xbox Game Pass mogą wkrótce pożegnać się z jednymi z najlepiej ocenianych tytułów ostatniego roku – Clair Obscur: Expedition 33 i Blue Prince. Choć Microsoft nie potwierdził jeszcze oficjalnie, wszystko wskazuje na to, że gry mogą zniknąć z usługi do końca kwietnia 2026 roku. To ostatnia okazja, aby sprawdzić te produkcje w ramach subskrypcji.

Blue Prince
Blue Prince

Niepewny los Clair Obscur: Expedition 33 i Blue Prince na Xbox Game Pass

Rok 2025 był prawdziwym festiwalem premier w Xbox Game Pass. W kwietniu tego roku subskrybenci mieli dostęp do takich hitów jak Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, nagrodzonego wieloma tytułami Game of the Year Clair Obscur: Expedition 33 oraz do Blue Prince – gry logicznej z elementami przygody. Podczas gdy posiadacze Game Pass nie muszą martwić się o Oblivion Remastered, który pozostanie w bibliotece dzięki własności Microsoftu, status dwóch pozostałych hitów jest niepewny.

Zwykle gry dodane do Game Pass w dniu premiery, ale nie wydane przez Microsoft, pozostają na platformie przez około rok. Po tym czasie są usuwane, a osoby chcące je zachować muszą je kupić, choć przez czas dostępności w subskrypcji można je nabyć z 20% zniżką. Zbliżający się kwiecień oznacza, że oba tytuły osiągną roczny staż w Game Pass Ultimate. To może sugerować, że gry mogą zostać wycofane. Czy tak się jednak stanie? To nie jest jeszcze do końca pewne, ale co do zasady wypada to brać pod uwagę.

Clair Obscur: Expedition 33 zdobyło tytuł Game of the Year 2025, stając się jednym z najwyżej ocenianych RPG ostatnich lat. Blue Prince także cieszy się uznaniem. Oba tytuły były najwyżej ocenianymi grami w 2025 roku na Metacritic. Warto dodać, że ci którzy zdecydują się uruchomić gry w ramach abonamentu, mogą planować konkretną rozpiętość czasową. Blue Prince można ukończyć w 10–15 godzin, a Expedition 33 oferuje około 25–30 godzin głównej fabuły, z dodatkowymi godzinami rozgrywki dla osób chcących w pełni eksplorować świat gry.

Źródło:https://gamerant.com/xbox-game-pass-games-leaving-soon-clair-obscur-expedition-33-blue-prince/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




