Twórcy Battlefield 6 planują słuchać się swoich graczy "już od długiego czasu"

Wygląda na to, że twórcy Battlefield 6 wyciągnęli lekcję z burzliwych początków serii i stawiają na pełną transparentność. Justin Wiebe, dyrektor studia Ripple Effect, w najnowszym wywiadzie dla IGN zapewnił, że zespół nie tylko słucha społeczności, ale jest gotowy na radykalne zmiany w swoich planach, aby dostarczyć graczom produkt, jakiego oczekują.

Battlefield 6 – elastyczność zamiast sztywnego planu

Najważniejszym wnioskiem z wypowiedzi Wiebe'go jest odejście od sztywnego trzymania się wcześniej nakreślonych map drogowych. Studio przyjmuje model „kolaboracyjny”, w którym feedback graczy ma realny wpływ na kształt nadchodzącej zawartości.