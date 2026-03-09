Zaloguj się lub Zarejestruj

Zwolnienia u twórców Battlefielda. EA mówi o "reorganizacji"

Maciej Petryszyn
2026/03/09 19:20
0
0

Battlefield 6 nie okazał się do końca takim powrotem do korzeni, na jaki liczono. Głównie z powodu problemów popremierowych.

Rekordowy start nie przyniósł bowiem sukcesu na dłuższą metę. Czy ktoś jednak spodziewał się, że kolejnym krokiem będą zwolnienia?

Battlefield 6
Battlefield 6

Studia odpowiedzialne za Battlefielda ofiarami “reorganizacji” EA

Tymczasem redakcja IGN donosi, że Electronic Arts postawiło na cięcia w różnych zespołach, oddziałach i biurach. Te miały objąć nieokreśloną liczbę pracowników odpowiedzialnych dotychczas za markę Battlefield. Samo EA nazwało to po prostu “reorganizacją” studiów zajmujących się BF-em. Tak czy inaczej, roszady te objęły takie ekipy, jak Criterion, DICE, Ripple Effect oraz Motive Studios. Nie oznacza to jednak, że Battlefield 6 idzie do kosza. Pozostali kontynuują prace nad dalszym wspieraniem modelu live-service w ramach aktualizacji oraz nowej zawartości.

Tak informacje te w rozmowie z IGN skomentował rzecznik EA:

Dokonaliśmy wybranych zmian w naszej organizacji Battlefield, aby lepiej dopasować nasze zespoły do tego, co jest najważniejsze dla naszej społeczności. Battlefield pozostaje jednym z naszych największych priorytetów i kontynuujemy inwestowanie w tę franczyzę, kierując się opiniami graczy oraz spostrzeżeniami z Battlefield Labs.

GramTV przedstawia:

Dla marki Battlefield to kolejny cios. Sam Battlefield 6 co prawda sprzedał się w rekordowych 7 milionach egzemplarzy i to w zaledwie 3 dni. Był to najlepszy debiut w historii serii, co zdecydowanie mogło nastrajać pozytywnie na przyszłość. Kłopot w tym, że “przyszłość” ta wcale nie okazała się tak kolorowa. Liczba graczy na samym Steamie zaczęła błyskawicznie spadać i jest obecnie około 10-krotnie mniejsza niż w dniu premiery. Z pewnością nie pomogła tutaj agresywna monetyzacja oraz fakt, że, jak się okazało, to sztuczna inteligencja miała tworzyć dostępne w grze skórki.

Cała “reorganizacja” studiów pracujących nad Battlefidem ma miejsce zaledwie kilka miesięcy temu szef serii, Vince Zampella, zginął w wypadku samochodowym. Samo Electronic Arts również znajduje się w trudnym momencie, gdyż wiadomo jest, że firma ma w przeciągu kolejnych miesięcy trafić w nowe ręce. Za kwotę 55 miliardów dolarów EA nabyć miała grupa inwestorów, w skład której wchodzą saudyjskie Public Investment Fund, Silver Lake oraz Affinity Partners. Niemniej na finalizację tego przejęcia przyjdzie nam jeszcze poczekać kilka miesięcy.

Źródło:https://www.ign.com/articles/ea-lays-off-staff-across-all-battlefield-studios-following-record-breaking-battlefield-6-launch

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

