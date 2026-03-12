Zaloguj się lub Zarejestruj

Przez przypadek poznaliśmy datę premiery Super Meat Boy 3D

Mikołaj Berlik
2026/03/12 20:00
Nintendo eShop wyprzedziło oficjalne informacje.

Wygląda na to, że Nintendo eShop ponownie wyprzedziło oficjalne ogłoszenia. Według karty produktu, która pojawiła się w sklepie, Super Meat Boy 3D ma zadebiutować już 31 marca 2026 roku. Choć data ta może być jedynie „placeholderem” (oznaczającym premierę w marcu), wielu graczy wierzy, że to autentyczny termin, który zostanie potwierdzony podczas dzisiejszego pokazau Future Games Show.

Super Meat Boy 3D – nieplanowane ogłoszenie

Zapowiedziany na zeszłorocznym Xbox Games Showcase tytuł przenosi kultową, hardkorową rozgrywkę w pełny trójwymiar. Team Meat obiecuje, że mimo zmiany perspektywy, duch serii pozostanie niezmieniony. Ponownie wcielamy się w animowaną kostkę mięsa, która próbuje uratować swoją dziewczynę (wykonaną z plastrów) z rąk złowrogiego płodu w słoiku i garniturze. Gra ma zachować miano „tough-as-nails precision platformer”. Przygotujcie się na setki (lub tysiące) zgonów w płonących lasach, wysypiskach śmieci i naszpikowanych pułapkami kuźniach.

Super Meat Boy 3D przywraca oldschoolową trudność klasycznych gier retro, które wszyscy znamy i kochamy, i upraszcza je do niezbędnego minimum, skupiając się na prostych, wymagających refleksu platformówkach. W miarę wzrostu poziomu trudności od trudnego do miażdżącego duszę Meat Boy będzie musiał zmierzyć się z bujnymi (ale również płonącymi) lasami, rozległymi wysypiskami śmieci wypełnionymi odpadami ludzkości oraz zaawansowanymi technologicznie kuźniami produkującymi pułapki, które nieuchronnie zabiją Meat Boya raz po raz – W 3D!

Na koniec wspomnijmy, że Super Meat Boy 3D zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz oczywiście Nintendo Switch 2.

Źródło:https://insider-gaming.com/super-meat-boy-3d-release-date-seemingly-revealed-through-nintendo-eshop/

News
PC
platformówka
Super Meat Boy
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Nintendo Switch 2
Super Meat Boy 3D
