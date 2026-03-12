Przez przypadek poznaliśmy datę premiery Super Meat Boy 3D

Wygląda na to, że Nintendo eShop ponownie wyprzedziło oficjalne ogłoszenia. Według karty produktu, która pojawiła się w sklepie, Super Meat Boy 3D ma zadebiutować już 31 marca 2026 roku. Choć data ta może być jedynie „placeholderem” (oznaczającym premierę w marcu), wielu graczy wierzy, że to autentyczny termin, który zostanie potwierdzony podczas dzisiejszego pokazau Future Games Show.

Super Meat Boy 3D – nieplanowane ogłoszenie

Zapowiedziany na zeszłorocznym Xbox Games Showcase tytuł przenosi kultową, hardkorową rozgrywkę w pełny trójwymiar. Team Meat obiecuje, że mimo zmiany perspektywy, duch serii pozostanie niezmieniony. Ponownie wcielamy się w animowaną kostkę mięsa, która próbuje uratować swoją dziewczynę (wykonaną z plastrów) z rąk złowrogiego płodu w słoiku i garniturze. Gra ma zachować miano „tough-as-nails precision platformer”. Przygotujcie się na setki (lub tysiące) zgonów w płonących lasach, wysypiskach śmieci i naszpikowanych pułapkami kuźniach.