Następne 4 gry dostępne w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming). Tym razem coś dla fanów strategii

Amazon rozdaje kolejne gry w ramach swojej subskrypcji.

Już dzisiaj w ramach abonamentu Amazon Luna gracze będą mogli odebrać kolejne cztery gry bez żadnych dodatkowych opłat. Największą nowością jest bez wątpienia Total War: Rome II Emperor Edition, czyli rozszerzona wersja popularnej strategii studia Creative Assembly. Ale na tym nie kończą się atrakcje z tego tygodnia.

Total War: Rome II zadebiutowało w 2013 roku i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli serii strategicznej od Creative Assembly. Produkcja przenosi graczy do realiów starożytnego świata, w którym walka o władzę nad imperium wymaga zarówno sprawnego zarządzania państwem, jak i zwycięstw na ogromnych polach bitew. Udostępniona w ramach Prime Gaming Emperor Edition zawiera kampanię Cesarza Augusta oraz liczne ulepszenia wprowadzone po premierze gry. Wersja zawiera również wszystkie bezpłatne aktualizacje, które pojawiły się po debiucie podstawowego wydania.

Poza wielką strategią Creative Assembly abonenci mogą odebrać jeszcze trzy inne tytuły reprezentujące różne gatunki. Turmoil to strategia ekonomiczna inspirowana gorączką naftową w XIX wieku. Zadaniem gracza jest rozwijanie przedsiębiorstwa wydobywczego i rywalizacja z konkurencją o najbardziej dochodowe złoża. Veil of Darkness reprezentuje natomiast klasyczną szkołę gier przygodowych z elementami RPG. Produkcja zabiera graczy do mrocznej karpackiej wioski, gdzie celem jest powstrzymanie potężnego wampira o imieniu Kairn. Czwartą produkcją jest Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder. To nietypowa mieszanka gry strategicznej, karcianej i planszowej, w której wcielamy się w magicznego samuraja broniącego fantastycznej krainy przed demoniczną inwazją. Amazon Luna (Prime Gaming) – oferta na marzec 2026 Już dostępne - Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot (Epic Games Store)

Już dostępne - Tattoo Tycoon (Epic Games Store)

Już dostępne - Siege of Avalon (GOG)

Od dzisiaj - Total War: Rome II - Emperor Edition (Epic Games Store)

Od dzisiaj - Turmoil (Epic Games Store)

Od dzisiaj - Veil of Darkness (GOG)

Od dzisiaj - Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder

19 marca - Sir Questionnaire (GOG)

19 marca - Rebel Galaxy (GOG)

26 marca - Total War: Three Kingdoms (Epic Games Store)

26 marca - Chimp Quest: Spirit Isle (Legacy Games Code)

26 marca - Phantasie Memorial Set (GOG)

26 marca - Deep Sky Derelicts (Amazon Games App)

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.