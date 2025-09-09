Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 na Tokyo Game Show 2025. EA pokaże graczom kampanię fabularną

Mikołaj Ciesielski
2025/09/09 17:10
Jeszcze w tym miesiącu będziemy mieli okazję zobaczyć tryb dla jednego gracza w nowej odsłonie serii Battlefield.

Jakiś czas temu poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe Battlefield 6 na PC. Miłośnicy popularnego cyklu pierwszoosobowych strzelanek od Electronic Arts już niedługo otrzymają jednak kolejną porcję informacji na temat wspomnianej produkcji. Amerykańska firma potwierdziła bowiem, że nadchodząca odsłona serii Battlefield jeszcze w tym miesiącu doczeka się kolejnej prezentacji.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 z prezentacją kampanii fabularnej na Tokyo Game Show 2025

Zgodnie z przekazanymi informacjami Battlefield 6 pojawi się na Tokyo Game Show 2025. W trakcie nadchodzących targów twórcy nowej odsłony serii Battlefield pokażą graczom kampanię fabularną. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich fanów cyklu, którzy czekają na powrót trybu dla jednego gracza.

Twórcy i aktorzy głosowi angielskiej wersji językowej gry Battlefield 6 zapraszają na prezentację nadchodzącej pierwszoosobowej strzelanki, która będzie zawierać zapowiedź trybu fabularnego dla jednego gracza. W wydarzeniu udział wezmą: producent wykonawczy Phillipe Ducharme i starszy dyrektor kreatywny Roman Campos-Oriola – czytamy w programie Tokyo Game Show 2025.

GramTV przedstawia:

W tym miejscu warto dodać, że Tokyo Game Show 2025 odbędą się w dniach 25-28 września 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami na nadchodzących targach w stolicy Japonii pojawi się m.in. producent konsol PlayStation. Gracze będą mieli okazję zobaczyć również PC Gaming Show Tokyo Direct.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Battlefield 6 zaplanowana jest na 10 października 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych nadchodzącą odsłoną serii Battlefield zachęcamy również do lektury: Tak, Call of Duty zdecydowanie powinno obawiać się ofensywy Battlefield 6.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6-campaign-to-be-shown-at-tokyo-game-show

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

