Battlefield 6 na Tokyo Game Show 2025. EA pokaże graczom kampanię fabularną

Jeszcze w tym miesiącu będziemy mieli okazję zobaczyć tryb dla jednego gracza w nowej odsłonie serii Battlefield.

Jakiś czas temu poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe Battlefield 6 na PC. Miłośnicy popularnego cyklu pierwszoosobowych strzelanek od Electronic Arts już niedługo otrzymają jednak kolejną porcję informacji na temat wspomnianej produkcji. Amerykańska firma potwierdziła bowiem, że nadchodząca odsłona serii Battlefield jeszcze w tym miesiącu doczeka się kolejnej prezentacji.

Battlefield 6 z prezentacją kampanii fabularnej na Tokyo Game Show 2025

Zgodnie z przekazanymi informacjami Battlefield 6 pojawi się na Tokyo Game Show 2025. W trakcie nadchodzących targów twórcy nowej odsłony serii Battlefield pokażą graczom kampanię fabularną. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich fanów cyklu, którzy czekają na powrót trybu dla jednego gracza.