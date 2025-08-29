Battlefield 6 z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi. Gra pójdzie nawet na słabym sprzęcie

Electronic Arts zaprezentowało nowy zwiastun gry, prezentujący usprawnienia w wersji na PC.
Battlefield 6 przyciągnął uwagę graczy, którzy na samym Steam rzucili się na zamówienia przedpremierowe. EA zapowiedziało, że gra będzie oferowała „najlepsze doświadczenie na PC w historii serii”. Produkcja ma wspierać rozdzielczość 4K, proporcje ultrawide 21:9 i 32:9, technologię HDR, nielimitowaną liczbę klatek na sekundę, obsługę padów od PS5 i Xboxa, możliwość tworzenia i przeglądania serwerów, tryb streamera oraz tryb incognito. Wszystkie te funkcje i usprawnienia prezentuje poniższy zwiastun Battlefielda 6 w wersji na PC.
Battlefield 6 – oficjalne wymagania sprzętowe
Co ważne, według twórców gra nie będzie wymagała bardzo mocnego sprzętu ani nawet dysku SSD, by zapewnić minimalny poziom płynności. Jak podano, wystarczy nawet siedmioletni budżetowy komputer gamingowy. EA tłumaczy, że podstawowa konfiguracja pozwalająca na rozgrywkę w 1080p przy 30 klatkach na sekundę nie jest szczególnie wygórowana. Wystarczy karta graficzna RTX 2060, RX 5600 XT lub Arc A380 z 6 GB pamięci wideo, procesor Core i5-8400 lub Ryzen 5 2600 i 16 GB RAM-u. Do tego potrzebne będzie 55 GB miejsca na dysku twardym.
Chcemy, aby Battlefield 6 był dostępny dla jak największej liczby graczy. Nawet posiadacze starszych komputerów będą mogli cieszyć się serią – przekonują twórcy.
Co ciekawe, wymagania minimalne są nawet niższe niż w przypadku otwartej bety, która potrzebowała aż 75 GB wolnej przestrzeni. Dopiero teraz gracze dowiadują się również, jaki sprzęt będzie potrzebny, aby uruchomić grę w 4K przy 60 klatkach na sekundę w ustawieniach Ultra. Tam trzeba już będzie dysponować naprawdę potężnym procesorem i kartą graficzną.
Gra otrzyma pełne wsparcie dla technologii poprawiających wydajność i jakość obrazu od trzech głównych producentów: DLSS 4 od Nvidii, FSR 4 od AMD oraz XeSS 2 od Intela. Każda z tych opcji umożliwia wykorzystanie generowania klatek, dzięki czemu gracze nie będą musieli koniecznie stawiać na natywne 4K.

Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Battlefield 6 nie zapewni wsparcia dla systemu Linux z powodu implementacji systemu antycheatowego. Część społeczności graczy PC zapowiada bojkot tytułu.
Przypomnijmy, że premiera Battlefielda 6 została zaplanowana na 10 października 2025 roku. Gra trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
