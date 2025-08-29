Battlefield 6 z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi. Gra pójdzie nawet na słabym sprzęcie

Battlefield 6 przyciągnął uwagę graczy, którzy na samym Steam rzucili się na zamówienia przedpremierowe. EA zapowiedziało, że gra będzie oferowała „najlepsze doświadczenie na PC w historii serii”. Produkcja ma wspierać rozdzielczość 4K, proporcje ultrawide 21:9 i 32:9, technologię HDR, nielimitowaną liczbę klatek na sekundę, obsługę padów od PS5 i Xboxa, możliwość tworzenia i przeglądania serwerów, tryb streamera oraz tryb incognito. Wszystkie te funkcje i usprawnienia prezentuje poniższy zwiastun Battlefielda 6 w wersji na PC.

Battlefield 6 – oficjalne wymagania sprzętowe

Co ważne, według twórców gra nie będzie wymagała bardzo mocnego sprzętu ani nawet dysku SSD, by zapewnić minimalny poziom płynności. Jak podano, wystarczy nawet siedmioletni budżetowy komputer gamingowy. EA tłumaczy, że podstawowa konfiguracja pozwalająca na rozgrywkę w 1080p przy 30 klatkach na sekundę nie jest szczególnie wygórowana. Wystarczy karta graficzna RTX 2060, RX 5600 XT lub Arc A380 z 6 GB pamięci wideo, procesor Core i5-8400 lub Ryzen 5 2600 i 16 GB RAM-u. Do tego potrzebne będzie 55 GB miejsca na dysku twardym.