Sony ujawnia wstępny line-up na Tokyo Game Show 2025. Znamy pierwsze gry

Sony Interactive Entertainment ogłosiło swój wstępny skład gier na nadchodzące Tokyo Game Show 2025. Targi, które odbędą się od 25 do 28 września w Japonii, stanowią ważny punkt w kalendarzu branży. Wcześniej swój line-up ujawnił między innymi Capcom.
Tokyo Game Show 2025 z udziałem Sony – poznaliśmy wstępny line-up gier
Na głównym stoisku Sony Interactive Entertainment można spodziewać się tytułów takich jak Ghost of Yotei na konsolę PlayStation 5 oraz MARVEL Tokon: Fighting Souls, zarówno na PS5, jak i na PC. W strefie Family Game Park będzie dostępna gra Astro Bot na PS5.
Pełny harmonogram wydarzeń scenicznych, szczegóły dotyczące rezerwacji czasu gry z wyprzedzeniem oraz informacje o dostępnych gadżetach zostaną podane w późniejszym terminie. Transmisja wydarzeń scenicznych będzie dostępna na YouTube.
