Sony ujawnia wstępny line-up na Tokyo Game Show 2025. Znamy pierwsze gry

Sony zdradza, co pokaże w Japonii.

Sony Interactive Entertainment ogłosiło swój wstępny skład gier na nadchodzące Tokyo Game Show 2025. Targi, które odbędą się od 25 do 28 września w Japonii, stanowią ważny punkt w kalendarzu branży. Wcześniej swój line-up ujawnił między innymi Capcom .

Na głównym stoisku Sony Interactive Entertainment można spodziewać się tytułów takich jak Ghost of Yotei na konsolę PlayStation 5 oraz MARVEL Tokon: Fighting Souls, zarówno na PS5, jak i na PC. W strefie Family Game Park będzie dostępna gra Astro Bot na PS5.

Pełny harmonogram wydarzeń scenicznych, szczegóły dotyczące rezerwacji czasu gry z wyprzedzeniem oraz informacje o dostępnych gadżetach zostaną podane w późniejszym terminie. Transmisja wydarzeń scenicznych będzie dostępna na YouTube.

Warto przypomnieć, że według ostatnich doniesień, Tokyo Game Show 2025 może przynieść ważne ogłoszenie dla miłośników gier wyścigowych. Insiderzy podają bowiem, że na wydarzeniu zostanie zaprezentowana Forza Horizon 6.

